İşte Amani'nin ilham verici hikayesi. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ödül alan Burundili Bisibo Amani, işitme engelliler için kurduğu eğitim merkeziyle dünya çapında dikkatleri üzerine çekti.

Burundi'de eğitim merkezi kurarak fark yarattı

Afrika'nın en yoksul ülkelerinden Burundi’de, işitme engelliler için bir eğitim merkezi kurarak büyük bir başarıya imza atan Bisibo Amani, genç yaşta başladığı bu mücadelesiyle birçok insana ilham verdi. Lise yıllarında tanıştığı işitme engelli arkadaşlarıyla iletişim kurmak için işaret dilini öğrenen Amani, Müslüman işitme engelliler için böyle bir grup olmadığını öğrendiğinde harekete geçti.

Bir hayale giden yol: Dikiş atölyelerinden eğitim merkezine

Amani, ilk olarak kadınlar için dikiş atölyeleri açarak başladığı sosyal projelerini, Burundi’ye gelen Türk heyetine hikayesini anlatma fırsatı bulduğunda yeni bir aşamaya taşıdı. Türkiye'den gelen bağışlarla, işitme engelliler için bir eğitim merkezi kurmayı başardı. Bu merkez, hem eğitim hem de sosyal destek sağlayarak birçok çocuğun hayatına dokundu.

Bisibo Amani'nin bu özverili çalışmaları, Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni’nde takdir edildi. Ankara'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Amani yurt dışı iyilik ödülüne layık görüldü ve ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı. Amani, ödülünü alırken yaşadığı duygusal anlar ve Türkiye'den aldığı destek için teşekkürlerini ifade etti.

Amani’nin hayat hikayesi

Türkiye’de de tanınan Bisibo Amani’nin hayat hikayesi, İHH tarafından hazırlanan bir video ile geniş bir kitleye ulaştı. Videoda, “Afrika’nın derinliklerinde, işitme engelli Müslüman çocuklara yönelik bir okul açarak bir ilki gerçekleştirme hayali olan Amani, sessizliğin dilini öğrenmeye başladı. Tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen yılmayan Bisibo Amani, azmi ve sevgisiyle yüzlerce çocuğun hayatına dokundu ve onlara yeni bir dünya sundu,” şeklinde bir notla Amani’nin azmi ve başarısı vurgulandı.