Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında gerçekleştireceği ziyaretlerle yoğun bir diplomasi trafiği yaşayacak. Erdoğan, Kazakistan ve Azerbaycan'daki kritik toplantılara katılacak, ardından ABD'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek.

İlk durak Astana olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Temmuz ayındaki ilk durağı Kazakistan olacak. 3-4 Temmuz tarihlerinde Astana'da gerçekleşecek Şangay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan, burada önemli temaslarda bulunacak. Zirvede, Türkiye ve Kazakistan arasındaki enerji ve ticaret ilişkileri ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Görüşmenin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz tahıl girişimi ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatı yer alacak. Erdoğan ve Putin, Suriye’nin kuzeyindeki PKK-YPG-PYD’nin sözde seçim girişimini de değerlendirecek.

Şuşa ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyaretinin ardından Azerbaycan’a geçecek. 6 Temmuz’da Şuşa’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılacak. Zirvede, Hazar gazının Türkiye üzerinden batıya taşınması ve Türk devletleri arasındaki ticari faaliyetlerin artırılması konuları görüşülecek. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış süreci de önemli gündem maddelerinden biri olacak.

Üçüncü durak NATO liderler zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Temmuz ayındaki en önemli ziyareti ise ABD’ye olacak. Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihlerinde Washington’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Zirvede, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları başta olmak üzere birçok kritik konu ele alınacak. Erdoğan, zirve kapsamında NATO üyesi ülkelerin liderleri ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve Türkiye’nin güvenlik stratejileri hakkında önemli görüşmeler yapacak.