Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla görevden alma ve atama kararları gerçekleşti. Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığına, Zeki Levent Gümrükçü atandı.
Kurumdaki diğer atamalar da şöyle gerçekleşti:
- İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ahmet Rıza Demirer,
- Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğüne Tahsin Timur Söylemez,
- Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürlüğüne,
- Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Gülsun Erkul,
- İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne Refik Ali Onaner,
- İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ali Rıza Güney,
- Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğüne,
- İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan,
- Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığına Polat Safi,
- İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Kenan Yılmaz,
- Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Aylin Sekizkök.
6 yeni büyükelçi atandı
Resmi Gazete'de büyükelçilik atamaları yayımlandı. Buna göre; Azerbaycan, Mozambik, Ürdün, Almanya, Küba ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yeni büyükelçiler atandı.
Ataması yapılan isimler şu şekilde:
- Azerbaycan Büyükelçiliğine Birol Akgün,
- Mozambik Büyükelçiliğine, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Alkan,
- Ürdün Büyükelçiliğine, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yakup Caymazoğlu,
- Almanya Büyükelçiliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü Gökhan Turan,
- Küba Büyükelçiliğine, Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Aytaç Yılmaz,
- Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğine Lütfullah Göktaş.
Tarım Bakanlığı'nda da atama
Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Alpaslan görevden alındı, yerine Mehmet Yerlikaya'yı atandı.
Kaynak: HABER MERKEZİ