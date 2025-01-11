Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla görevden alma ve atama kararları gerçekleşti. Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığına, Zeki Levent Gümrükçü atandı.

Kurumdaki diğer atamalar da şöyle gerçekleşti:

İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ahmet Rıza Demirer,

Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğüne Tahsin Timur Söylemez,

Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürlüğüne,

Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Gülsun Erkul,

İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne Refik Ali Onaner,

İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ali Rıza Güney,

Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğüne,

İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan,

Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığına Polat Safi,

İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Kenan Yılmaz,

Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Aylin Sekizkök.

6 yeni büyükelçi atandı

Resmi Gazete'de büyükelçilik atamaları yayımlandı. Buna göre; Azerbaycan, Mozambik, Ürdün, Almanya, Küba ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yeni büyükelçiler atandı.

Ataması yapılan isimler şu şekilde:

Azerbaycan Büyükelçiliğine Birol Akgün,

Mozambik Büyükelçiliğine, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Alkan,

Ürdün Büyükelçiliğine, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yakup Caymazoğlu,

Almanya Büyükelçiliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü Gökhan Turan,

Küba Büyükelçiliğine, Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Aytaç Yılmaz,

Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğine Lütfullah Göktaş.

Tarım Bakanlığı'nda da atama

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Alpaslan görevden alındı, yerine Mehmet Yerlikaya'yı atandı.