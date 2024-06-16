Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, bayramın kalplere huzur ve ülkeye esenlik getirmesini diledi. Erdoğan, mesajında Filistin ve Sudan gibi gönül coğrafyasına barış temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle sosyal medya hesaplarından bir kutlama mesajı paylaştı. Mesajında, milletin ve İslam aleminin bayramını tebrik eden Erdoğan, bayramın barış, huzur ve esenlik getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı'nın Bayram Mesajı

Erdoğan, bayram mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum. Bayramımız mübarek olsun."

Dijital Gösterim Ekranında Yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasındaki dijital gösterim ekranında da yer alan mesajda, Erdoğan, "Aziz Milletimin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum," dedi. Bu mesaj, Türkiye genelinde ve uluslararası düzeyde yankı buldu.

Barış ve Huzur Temennisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında özellikle Filistin ve Sudan gibi ülkelerde barış ve huzur dileklerine vurgu yapması, Türkiye'nin uluslararası barış ve istikrar konusundaki hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Erdoğan, bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesi gerektiğine dikkat çekti.