Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin haftalık grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, son dönemde siyasette yaşanan gerilimleri değerlendirdi ve muhalefete yönelik mesajlar verdi.

"Normalleşmesi Gereken Muhalefettir"

Erdoğan, siyasette yumuşama ve normalleşme çabalarının aslında muhalefeti normalleştirme amacı taşıdığını belirtti. "Bizim siyasette yumuşama, muhataplarımızın ifadesiyle ‘normalleşme’ çabası, aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır. Sıkılı yumrukları açacak olan muhalefettir. Normalleşmesi gereken muhalefettir," dedi.

Artan Siyasi Tansiyonu Düşürme Çabaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir yılda üst üste yaşanan üç seçim nedeniyle siyasi tansiyonun arttığını ve bu tansiyonu düşürmek için adımlar attıklarını vurguladı. "Bizim son 1 yılda üst üste yaşanan 3 seçim sebebiyle artan siyasi tansiyonu düşürmek için attığımız adımları kimse yanlış anlamasın," ifadelerini kullandı.

Partisinin Grup Toplantısında Konuştu

Erdoğan'ın bu açıklamaları, partisinin haftalık grup toplantısında yapıldı. Bu konuşma, son dönemde Türkiye'de artan siyasi gerilimlerin düşürülmesi ve muhalefetle olan ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde bir adım olarak değerlendirildi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İslam ülke liderleri ile görüşerek bayramlaştık ve Filistin, Lübnan Sudan'daki kanayan yaralara derman bulmaya çalıştık. İsrail bu bayramda da kan dökmeye devam etti. İnsanlık dışı saldırılarıyla çadırlarda hayata tutunma mücadelesi veren yüzlerde Filistinli kardeşlerimiz şehit oldu. Filistinli şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ecdadımız tarih boyunca Filistin'e nasıl sahip çıktıysa, Türkiye Cumhuriyeti nasıl sahip çıktıysa biz de aynı ruh, kararlılık ve cesaretle sahip çıkacağız.

Lafa gelince özgürlük, insan hakları ve adaletten dem vuran devletlerin Netanyahu gibi bir ruh hastasının esiri olmaları son derece vahimdir, zavallılıktır. Netanyahu’nun savaşı bölgeye yayma planları büyük bir felakete yol açacaktır. Bu kanlı planlara önce İslam alemi ve Orta Doğu ülkeleri tepki göstermelidir. Türkiye, kardeş Lübnan halkının ve devletinin yanındadır. Bölgedeki diğer ülkeleri de Lübnan’la dayanışma içinde olmaya davet ediyorum."

Devletimizin ilgili tüm kurumlar ilk andan itibaren yangını söndürmek için seferber olmuş, gereken neyse yapılmıştır. Acil yardım ödeneği ile devletimiz maddi destek sağlamaya başlamıştır. Yangının çıkış nedenleri hiçbir soru işaretine mahal bırakmayacak şekilde ortaya konacaktır. Hal böyleyken 15 insanımızı kaybettiğimiz bir felaket üzerinde tepinenleri Allah’a ve milletimizin vicdanına havale ediyoruz.

20 Haziran'da Diyarbakır ve Mardin'de çıkan anız yangını yüreğimizi yaktı. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum yaralılara acil şifalar temenni diliyorum. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimiz ilk andan itibaren seferber olmuştur. Yangına müdahale öncelikle büyükşehir belediyeleri sorumluluğunda olmasına rağmen bakanlığımız süratle müdahale etmiştir.. Acil yardım ödeneği ile devletimiz maddi destek sağlamaya başladı. Adli tahkikat neticesinde yangın çıkış nedeni ortaya konacaktır. Felaket üzerinde tepinenleri Allah'a ve milletin vicdanına havale ediyoruz. Devletimiz tüm kurumları ile yangını söndürmek için canını dişine takarak çalışırken diğer tarafta bir avuç kefen hırsızı ahlaksızca selden kütük kapma yarışına giriyor. Kimse kusura bakmasın bunun adı siyasi nebbaşlıktır!

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