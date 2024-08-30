Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel gibi önemli isimler katıldı.

Törenin detayları

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başladı ve anıt özel defterinin imzalanmasıyla sona erdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, deftere yazdığı mesajda, "Aziz Atatürk, Büyük Zafer’in 102’nci yıl dönümünde bir kere daha huzurunuzdayız. 30 Ağustos, Türk ulusunun esareti kabul etmeyeceğini dünyaya bir kez daha göstermiştir" dedi. Tatar, Kıbrıs Türk halkının 30 Ağustos zaferinden ilham aldığını vurgulayarak, "Kıbrıs Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürümeye devam edecek ve egemenliğinden asla vazgeçmeyecektir" şeklinde belirtti.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de mesajında, "Yüce milletimizin kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da kesin bir zaferle taçlandırılmıştır. Bu zafer, ezilmiş milletlere ilham kaynağı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç ise, "Kahraman Türk ordusu, Kıbrıs’ta da hak ve menfaatleri korumaya devam edecek ve hiçbir oldubittiye müsaade etmeyecektir" şeklinde yazdı.