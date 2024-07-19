Netaş ve ZTE üst yönetimi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret etti. Netaş Yönetim Kurulu Başkanı ve ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Bölge Başkanı Aiguang Peng ve Netaş CEO’su Sinan Dumlu’nun da katıldığı ziyarette ZTE ve Netaş’ın Türkiye’deki bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki yatırımları ve gelecek planları görüşüldü.ANKARA (İGFA) - Netaş ve ZTE'nin üst yönetim heyeti, ZTE ve Netaş’ın Türkiye’deki bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki yatırımları ve geleceğe yönelik planlarını görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret etti. Ziyarete, Netaş Yönetim Kurulu Başkanı ve ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Bölge Başkanı Aiguang Peng, Netaş CEO'su Sinan Dumlu, ZTE Türkiye Genel Müdürü Yong Jie ve Netaş Yönetim Kurulu Üyesi Mei Bowen katıldı. Görüşmede, Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojilerindeki durumu, gelişim potansiyeli ve bu alandaki yenilikçi projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin teknoloji ve iletişim altyapısının güçlendirilmesi adına yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, Netaş ve ZTE'nin bu alandaki katkılarından ötürü memnuniyetini dile getirdi. Yılmaz, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinde uluslararası iş birliklerinin önemine vurgu yaparak, bu tür ziyaretlerin ve görüşmelerin teknoloji sektörüne olumlu yansımaları olacağını ifade etti.

Netaş Yönetim Kurulu Başkanı ve ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Bölge Başkanı Aiguang Peng, Türkiye'nin stratejik konumunun önemine dikkat çekerek yerli sunucu başta olmak üzere Türkiye'de 2021 yılında başlayan yerlileştirme yatırımlarından bahsetti. Bugüne kadar telekom operatörleri, kamu ve özel sektörde binlerce Netaş bulut sunucunun kullanılmaya başlandığını ifade eden Peng, Netaş'ın yakın zamanda yeni bir üretim bandını devreye alarak yerel sunucu üretim kapasitesini artırmayı planladığını ve bir Türk markası olan Netaş Bulut Sunucusu’nu küresel bir marka haline getirmeyi planladıklarını anlattı.

Netaş CEO'su Sinan Dumlu ise Türkiye'nin dijitalleşme sürecine katkıda bulunmak amacıyla Netaş'ın ulusal ve uluslararası tecrübesini birleştirerek önemli projelere imza attıklarını söyledi. Dumlu, bu iş birliklerinin Türkiye'nin teknoloji alanındaki gücünü artıracağını ve global arenada daha güçlü bir konum elde etmesine yardımcı olacağını ifade etti.