Sekizinci Olağan Kongresi'ni 23 Şubat tarihine çeken AK Parti, yönetiminde kapsamlı değişiklikler yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Kabine değişikliğiyle ilgili tartışmalar sürerken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sözcü yazarı Erdal Sağlam, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sayısının iki çıkarılacağını ve bu görevlerden birine eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in getirileceğini yazdı.

Odatv’nin aktardığı göre , İYİ Parti’nin eski lideri Meral Akşener cephesi söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı.