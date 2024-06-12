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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali açılış töreni için geldiği kentte çeşitli programlara katılacak.

Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'e gitti

Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'e gitti

Ziyarette, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto da yer aldı.

Yılmaz, Valilik ziyaretinde polis tören mangası tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yılmaz, Vali Doruk'tan brifing aldı.

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