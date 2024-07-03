ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören gazileri ziyaret etti.

Yılmaz, farklı yer ve tarihlerde görevleri sırasında yaralanan ve hastanede tedavileri devam eden gazilere ziyarette bulundu.

Gazilerle sohbet eden ve tedavi süreçlerine ilişkin hastane yetkililerinden bilgi alan Yılmaz'a, Ankara Valisi Vasip Şahin de eşlik etti.

