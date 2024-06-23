CEZAYİR (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere uçakla Cezayir'e geldi.

Yılmaz, Huari Bumedyen Havalimanı'nda, Cezayir Başbakanı Muhammed Nezir el-Arbavi ve diğer ilgililer tarafından resmi törenle karşılandı.

Arbavi ve beraberindeki heyetle havalimanındaki şeref salonunda görüşen Yılmaz'a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ve MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı da eşlik etti.

