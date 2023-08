Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen "Şehir Buluşmaları" programında, Diyarbakır'ın çok özel, medeniyetler ve maneviyat şehri olduğunu, aynı zamanda büyük bir ticaret, ekonomi ve kalkınma potansiyelinin bulunduğunu söyledi.

"Cenabıallah Diyarbakır'a her türlü nimeti vermiş. Ova derseniz ova, tarımsal potansiyel, ticaret diyorsanız bulunduğu konum ticaret güzergahları üzerinde. Genç nüfus, sanayi potansiyeli ne ararsanız var. Diyarbakır yoksul olacak bir il kesinlikle değil." ifadelerini kullanan Yılmaz, kentin başka bölgeleri besleyecek, onlara destek olabilecek potansiyele sahip olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeter ki Diyarbakır'ın huzuru, birliği, beraberliği olsun. Yeter ki gerçekten Diyarbakır'a hizmet etmek için çalışılsın. Başka da bir şeye ihtiyaç yok. Ama uzun yıllar maalesef terör başta olmak üzere birtakım nedenlerle bu potansiyel yeterince harekete geçmemiş. Şimdi önümüzdeki süreçte Allah'ın izniyle artık terörün çok az seviyelere düştüğü, huzur, güven ortamının pekiştiği bir ortamda Diyarbakır bu potansiyelini harekete geçirecek. Turizmle ticaretle sanayiyle tarımla her alanda yatırımlarla üretimle çok farklı bir Diyarbakır'ı inşa edeceğiz inşallah. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda Diyarbakır yüzyılı olacak inşallah."

Cumhur İttifakı olarak Meclis'te net bir çoğunluklarının olduğunu, halkın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 5 yıl daha görev verdiğini anlatan Yılmaz, bu 5 yılın çok kıymetli olduğunu, bunu iyi değerlendirmeleri, Türkiye Yüzyılı dedikleri vizyona geçiş dönemi olarak görmeleri gerektiğini kaydetti.

Artık bir yüzyılın geride kaldığını ifade eden Yılmaz, Cumhuriyetin 100. yılını geride bıraktıklarına, bu yeni yüzyılı 85 milyon olarak yeniden hep birlikte inşa etmeleri gerektiğine işaret etti.

Demokrasi, hukuk, kalkınma, teknoloji ve uluslararası ilişkilerle her bakımdan Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada çok daha etkili bir güç haline getirmeleri gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, "Bu sadece Türkiye için değil bölgemiz ve küresel ortam açısından da çok çok kıymetlidir. Bunu yapabilmemiz için de demokratik olarak güçlü olmamız lazım. Genel seçimlerde Allah milletimizden razı olsun bize bu gücü verdi." diye konuştu.

Milletle siyaset yapan bir parti olduklarını, AK Parti siyasetinin odağında insanın bulunduğunu dile getiren Yılmaz, AK Parti'nin, milletin talepleri, beklentileri neyse o çerçevede şekillenen politikalarının olduğunu bildirdi.

Uluslararası güç odaklarına, birtakım karanlık çevrelere sırtını yaslayan bir parti olmadıklarını anlatan Yılmaz, güçlerini milletten aldıklarını, bu güçle hareket ettiklerini aktardı.

Bu noktada da teşkilatlarına büyük görev düştüğünü aktaran Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Teşkilatlar çok iyi kulakları olan insanlardan oluşmak zorunda. Vatandaşı çok iyi dinleyeceğiz. Can kulağı ile dinlememiz lazım. Dinlemek çok aktif bir eylemdir. Gerçek anlamda dinlemek, can kulağı ile dinlemek çok büyük bir maharettir, büyük bir çabadır. Teşkilatlarımızın birinci görevi çok iyi dinleyici olmaktır. Halkımız ne diyor? Biz kul yapısı bir partiyiz, eksiğimiz yok mu, yanlışımız yok mu? Elbette vardır. Bunları dinleyeceğiz. Ben bilirim havasında olursak yanlış yaparız. Vatandaşı dinleyeceğiz ve dersler çıkaracağız. Bize söylediklerinden dersler çıkaracağız. Bunu bir kişi olarak yapabilir miyiz? Bir yere kadar yapabiliriz. Dolayısıyla teşkilatın farkı burada. Halbuki 2 bin teşkilat mensubu sahaya çıksa her biri 10 kişiyle 100 kişiyle görüşse muazzam bir sayıya ulaşırsınız. İşte teşkilatın farkı burada. Tek başına ne ben ne bakanımız ne vekillerimiz, bir yere kadar. Ama teşkilat olarak sahada olduğumuz zaman asıl halkı işte o zaman dinlemiş ve anlamış oluruz. Bizim güzel bir sözümüz var, diyoruz ki, 'Onlar konuşur, AK Parti yapar.' Onlar laf üstüne laf koyar, biz taş üstüne taş koyarız, doğru. Onların fazla işleri güçleri olmadığı veya böyle bir derdi olmayan bir kesim olunca daha fazla konuşuyorlar. Tamam daha fazla konuşsunlar ama bizim de biraz daha fazla konuşmamız lazım. İş yaparken bir taraftan da bunları anlatmamız lazım. Sadece Genel Başkan'ımıza, sadece genel merkezimize bu işi bırakırsak doğru yapmış olmayız. Türkiye için AK Parti ne yaptı, Diyarbakır için AK Parti ne yaptı, demokraside, kalkınmada, vatandaşımızın hayatına dokunurken ne yaptı?"

Diyarbakır'da 480 bin insana sosyal destek verdiklerini, yardımcı olduklarını anlatan Yılmaz, eğitimden sağlığa, altyapıya kadar birçok hizmet götürdüklerini bildirdi.

Diyarbakır Havalimanı'nın bugün bölgenin en güzel, en ileri havalimanlarından biri olduğunu bildiren Yılmaz, bunların vatandaşlara mutlaka anlatılması gerektiğini ifade etti.

"Diyarbakır'ın hizmete ihtiyacı var, ideolojik çatışmaya, kavgaya değil"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Demokraside insanların kimliğiyle inancıyla ilgili birçok engeli AK Parti'nin kaldırdığını, daha özgür bir ortam oluşturduğunu, temel hak ve hürriyetlerde Türkiye'yi farklı bir yere getirdiğini, vesayetçi birtakım odakları, çevreleri tasfiye ederek Türkiye'yi normalleştirdiğini çok iyi anlatmamız lazım. Maalesef çabuk unutuyoruz. Geçmişte birtakım kelimeleri dahi telaffuz etmeye çekinirken şimdi çok rahat bir ortamda her şeyi tartışıyorsak bu kendiliğinden olmadı. Birçok mücadelelerle birçok riskleri göğüsleyerek, birçok saldırılara açık durarak yapıldı bunlar. Dolayısıyla bizim bunları vatandaşımıza anlatmamız lazım. Birtakım ideolojik çevrelerin vatandaşlarımızın zihninden gerçeklikten kopuk algılar oluşturmasına müsaade etmememiz lazım. Bu da hepimizin görevi, teşkilatın görevi. Tabii ki gönüllü bir yapıdır teşkilatlarımız. AK Parti'nin teşkilatları çok kıymetli. Bunu yaptığımız zaman önümüzdeki mahalli seçimlerde Diyarbakır birçok çevreyi şaşırtan sonuçlar ortaya koyabilir. Diyarbakır'ın hizmete ihtiyacı var, ideolojik çatışmaya, kavgaya değil. Gençlerini geleceğe hazırlamaya ihtiyacı var. Birçok gencimizi bu terör örgütleri aldılar, heba ettiler. Bizim bu gençlerimizi okullarda yetiştirmemiz, teknolojiyle tanıştırmamız, sanatla kültürle buluşturmamız lazım. Niçin gidip terör örgütlerine kurban olsun bu gençlerimiz. Ben inanıyorum ki Diyarbakır halkına iyi anlatırsak çok farklı neticeler çıkar ortaya."

"İki tür belediyecilik var. Biri belediyeyi halka hizmet etmek için belediyecilik yapanlar, diğeri belediyeyi bir araç olarak görenler, başka amaçlar için. Kişisel ve ideolojik. Belediyeciliği kendi kişisel şöhreti, namı veya ideolojisi için kullananlar var. Mensup olduğu örgüt için kullananlar var." ifadelerini kullanan Yılmaz, AK Parti'nin hiçbir zaman belediyeciliği başka amaçlar için kullanan bir parti olmadığını vurguladı.

"AK Parti olarak yerel seçimlerde farklı bir başarıyı da hep birlikte elde edeceğiz"

AK Parti'nin belediyeciliği halka hizmet için kullandığını, her zaman bu zihniyet içinde olduğunu, samimi belediyecilik yaptığını söyleyen Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Metropollerde görüyorsunuz, bazı belediye başkanları, belediye başkanlığı dışında her şeyi yapıyorlar. Gözleri başka yerde. Belediyeyi bir araç gibi kullanmaya çalışıyorlar. Öyle olunca da samimi, gerçek, halkın hizmetinde bir belediye olmuyor. Başka bir belediye oluyor. Biz inşallah önümüzdeki yerel seçimlerde halkımızın çok daha geniş kesimlerini samimi bir belediyecilikle hizmet odaklı bir belediyecilikle buluşturacağız. Yerel yönetimler çok önemli. Halkın rahatı ve huzuru, ekonominin gelişmesi, yerel kalkınma ve demokrasi için belediyeler çok kıymetli. İnşallah Diyarbakır'da, bütün illerimizde AK Parti olarak yerel seçimlerde farklı bir başarıyı da hep birlikte elde edeceğiz. Bunun yolu da belli. Daha çok çalışacağız, daha çok uğraşacağız. Halkımızla daha fazla yüz yüze geleceğiz. Esnafıyla kanaat önderleriyle kadınlarla gençlerle toplumun bütün kesimleriyle bir araya geleceğiz. Teşkilat bunu sahiplendiği zaman çok farklı neticeler ortaya çıkacak. Biz de elimizden gelen tüm gücümüzle sizlerin yanında olacağız. Hep birlikte Diyarbakır'ımızı, ülkemizi çok daha güzel bir geleceğe kavuşturacağız."

Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz, Suna Kepolu Ataman, AK Parti MKYK üyeleri Abdurrahman Kurt ve Alaattin Parlak, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, eski AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ve partililer katıldı.