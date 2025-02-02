Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ardahan'da düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 2025 yılının enflasyonla mücadelede kritik bir dönüm noktası olacağını vurgulayarak, "2026-2027 yıllarında ise tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Yılmaz, enflasyonla mücadelede sadece para politikalarına değil, mali disiplin ve yapısal reformlara da büyük önem verdiklerini belirtti. Bu kapsamda, kamu harcamalarının verimliliğini artırmayı ve vergi sistemini daha adil hale getirmeyi planladıklarını ifade etti. Ayrıca, sanayiden kamu yönetimine kadar tüm sektörlerde yapısal reformların hayata geçirileceğini dile getirdi.

Yılmaz, Ardahan'a önceden de geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, afetlere daha dayanıklı, ekonomisi daha istikrarlı, aile yapısıyla ve sosyal adaletiyle daha güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz. Deprem felaketiyle sarsıldık ama hamdolsun devletimiz ve milletimiz el ele vererek bu ağır yükün altından kalkıyoruz. Bugüne kadar 201 bin konutumuzu teslim ettik. Toplamda 450 bin konut ve işyeri inşa etmeye devam ediyoruz. Deprem bölgesinde 200 bine yakın insanın çalıştığı, dünyanın en büyük şantiyelerinden birini oluşturduk. Yalnızca konut ve işyerleri değil, yollar, köprüler, tüneller, altyapılar ve şehir hizmetleri de yeniden inşa ediliyor. Bununla da kalmıyoruz, bölgenin ekonomik sosyal hayatını canlandırmak için bir çaba içindeyiz. Vergisel kolaylıklardan tutun yeni OSB'ler oluşturulmasına, oradaki iş yatırım hayatının canlandırılmasına varıncaya kadar çok yönlü bir program hayata geçiriyoruz. Bu yaşadığımız süreç, bütçemiz üzerinde kalıcı bir etki yapmıyor, yalnızca geçici bir bozulmaya yol açıyor."

"Sağlam ve dirençli bir ekonomiyle yolumuza devam edeceğiz"

Depremin etkilerine rağmen 2023 ve 2024 döneminde bütçe açıklarının milli gelire oranını yüzde 5'ler civarında tutmayı başardıklarını vurgulayan Yılmaz, "Bütçe disipliniyle bunu yaptık. Bütçe açığımızda bir miktar yükselme oldu ama bunu da önümüzdeki dönemlerde telafi edeceğiz ve bu yıl yüzde 3'lere yaklaşmasını planlıyoruz. 2026'dan itibaren bütçe açığımızı yüzde 3'ün altına indirerek daha sağlam ve dirençli bir ekonomiyle yolumuza devam edeceğiz. Bunu başardığımızda bütçemizde bir mali alan oluşmuş olacak. Bu alanı da iki temel öncelik için kullanmayı düşünüyoruz. Birincisi reel sektörün desteklenmesi ikincisi farklı sosyal kesimlerin refahını desteklenmesi ve sosyal adaletin güçlendirilmesidir." diye konuştu.

Yılmaz, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, geçen yıl mayıs ayında yüzde 75 seviyelerine ulaşan enflasyonu, yıl sonu itibarıyla yüzde 44'lere kadar gerilettiklerini hatırlattı.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki birkaç ay içinde enflasyonun yüzde 40'ın altına düşmesini, yıl sonunda ise 20'li rakamlara gerilemesini hedefliyoruz. Düşük enflasyon ortamı, sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için kritik öneme sahip. Fiyat istikrarı yatırım ortamını güçlendirecek ve ekonomik öngörülebilirliği artıracaktır. Geçmişte en hızlı büyüdüğümüz dönemler, düşük enflasyonun sağlandığı zamanlardır. Bu nedenle enflasyonu düşürmek aynı zamanda büyümeyi kalıcı hale getirmek anlamına geliyor. Enflasyonun yükseldiği dönemlerde gelir dağılımı bozulurken, düşük enflasyon ortamında sosyal adalet güçleniyor ve refah düzeyi artıyor.

2025 enflasyonla mücadelede dönüm noktası olacak. 2026-2027 yıllarında ise tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz. Enflasyonla mücadelede sadece para politikalarına değil, mali disiplin ve yapısal dönüşümlere de büyük önem veriyoruz. Maliye politikalarıyla kamu harcamalarının verimliliğini artırıyor, vergiyi daha adil ve tabana yayılmış bir sisteme dönüştürüyoruz. Rekabeti artırmak ve verimliliği yükseltmek için sanayiden kamu yönetimine kadar tüm sektörlerde yapısal reformları hayata geçiriyoruz. 2023 yılında 262 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek tarihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Turizm gelirleri 60 milyar dolar seviyelerine çıkarak ekonomimize güçlü bir katkı sağladı. Cari açık, geçen yıl yüzde 4 seviyelerindeyken, bu yıl yüzde 1'in altına düşerek dış finansman ihtiyacımızı azalttı."

Merkez Bankası rezervlerinin 167 milyar dolar seviyesine çıkarak Türkiye'yi dış şoklara karşı daha dirençli hale geldiğini belirten Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"2024 Kasım itibarıyla Türkiye'de toplam istihdam 32 milyon 748 bine ulaşarak işsizlik oranı tek hanelerde kalmaya devam etti. Türkiye'nin CDS risk primi 700 seviyelerinden 260’lara kadar gerileyerek, dış finansman maliyetlerinde 7-8 milyar dolar tasarruf sağladı. Tarımda en büyük yatırımı sulama projelerine yaptık. Böylece tarımsal üretimi artıracak ve gıda fiyatlarını dengeleyecek adımlar attık. Sosyal konut projeleriyle metropollerdeki konut fiyatlarını dengelemeyi ve genç çiftlere öncelik tanıyacak yeni konut modelleri oluşturmayı hedefliyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için Gabar'da petrol üretimimizi artırıyor, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji projeleriyle Türkiye’yi enerji alanında bağımsız hale getirmek için çalışıyoruz. Enflasyonla mücadelede sağladığımız başarılar, alım gücünü artırarak Ardahan’daki vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmeye katkı sağlayacaktır."

Partiye katılım sağlayanlara rozet takan Yılmaz, eski AK Parti İl Başkanı Ersin Yılmaz'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti, yeni AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın'a başarılar diledi.