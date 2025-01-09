Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, aile yapısını güçlendirmek ve genç çiftleri teşvik etmek amacıyla maddi destek sağlanacağını duyurdu. Beştepe’de açıklamalarda bulunan Yılmaz, ilk evini alacak çiftler ve çalışan ebeveynlere yönelik kapsamlı destek paketlerini paylaştı.

2025 "Aile yılı" ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi için 2025 yılını “Aile Yılı” ilan ettiklerini duyurmuştu. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, vatandaşların hayatına doğrudan dokunacak müjdelerin yolda olduğunu belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz​, Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı’nın açılışına katıldı. Burada açıklama yapan Yılmaz, genç çiftlere müjdeleri tek tek sıraladı. Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Nüfus Politikaları Kurulumuz, sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirecek.

Doğurganlık oranlarını ve nüfus yenileme seviyesini sürdürülebilir kılmak için eylem planlarımızı ve yol haritamızı oluşturacağız.

Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destekler, evlilik danışmanlığı ve ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programlarını hayata geçireceğiz.

Doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok başlığı bu kurulumuzda ele alacağız.

Çalışan ebeveynlere destek olmak için ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız."