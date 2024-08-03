Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ihracatın artmaya devam ettiğini ve bu durumun büyümede dengelenme politikasının önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı. Avrupa başta olmak üzere dış pazarlarda talebin canlı olmadığı bir dönemde bile ihracatın artmasının, ihracatçıların ve onları destekleyen kurumların başarısını gösterdiğini belirtti.

İhracat rakamlarında önemli artış

Temmuz 2024'te ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22,5 milyar dolara ulaştığını ifade eden Yılmaz, yıllıklandırılmış (geçmiş 12 aylık) ihracatın temmuz ayında 261,5 milyar dolara yükseldiğini belirtti. 2024 yıl sonu hedeflerinin ise 267 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Turizm gelirlerinde de rekor seviyeler

İhracatta yakalanan ivmenin turizm gelirlerinde de görüldüğünü belirten Yılmaz, “Turizm gelirlerimiz de ilk 6 ayda 23,7 milyar dolarla rekor seviyesindedir. OVP yıl sonu hedefimiz 60 milyar dolar” dedi.

Cari açık ve döviz ihtiyacı azalıyor

Yılmaz, mal ve hizmet ihracatındaki artışların cari açığı ve dövize olan ihtiyacı düşürdüğünü, bunun da rezerv birikimine, finansal istikrara ve dezenflasyon sürecine katkı sağladığını vurguladı.

İstikrar ve güven vurgusu

Siyasi ve makroekonomik istikrar ve güven ortamında ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme hedeflerini eylül ayında güncelleyecekleri Orta Vadeli Program’da (OVP) koruyacaklarını belirten Yılmaz, Türkiye’nin ekonomik başarısının temelinde bu istikrar ve güven ortamının yattığını ifade etti.