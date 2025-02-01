Bu yılın “enflasyonla mücadelede dönüm noktası” olacağını ileri süren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “2026-2027 yıllarında ise tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazım Karabekir Paşa Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Ardahan 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Yılmaz, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, geçen yıl mayıs ayında yüzde 75 seviyelerine ulaşan enflasyonu, yıl sonu itibarıyla yüzde 44'lere kadar gerilettiklerini savundu.

Önümüzdeki birkaç ay içinde enflasyonun yüzde 40'ın altına düşmesini, yıl sonunda ise 20'li rakamlara gerilemesini hedeflediklerini söyleyen Yılmaz, “Düşük enflasyon ortamı, sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için kritik öneme sahip. Fiyat istikrarı yatırım ortamını güçlendirecek ve ekonomik öngörülebilirliği artıracaktır. Geçmişte en hızlı büyüdüğümüz dönemler, düşük enflasyonun sağlandığı zamanlardır. Bu nedenle enflasyonu düşürmek aynı zamanda büyümeyi kalıcı hâle getirmek anlamına geliyor. Enflasyonun yükseldiği dönemlerde gelir dağılımı bozulurken, düşük enflasyon ortamında sosyal adalet güçleniyor ve refah düzeyi artıyor” ifadelerini kullandı.

“Vergiyi tabana yayılmış bir sisteme dönüştürüyoruz”

“2025 enflasyonla mücadelede dönüm noktası olacak. 2026-2027 yıllarında ise tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz” diyen Yılmaz, şunları söyledi:

“Enflasyonla mücadelede sadece para politikalarına değil, mali disiplin ve yapısal dönüşümlere de büyük önem veriyoruz. Maliye politikalarıyla kamu harcamalarının verimliliğini artırıyor, vergiyi daha adil ve tabana yayılmış bir sisteme dönüştürüyoruz. Rekabeti artırmak ve verimliliği yükseltmek için sanayiden kamu yönetimine kadar tüm sektörlerde yapısal reformları hayata geçiriyoruz. 2023 yılında 262 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek tarihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Turizm gelirleri 60 milyar dolar seviyelerine çıkarak ekonomimize güçlü bir katkı sağladı. Cari açık, geçen yıl yüzde 4 seviyelerindeyken, bu yıl yüzde 1’in altına düşerek dış finansman ihtiyacımızı azalttı.”

“İşsizlik oranı tek hanelerde kalmaya devam etti”

Merkez Bankası rezervlerinin 167 milyar dolar seviyesine çıkarak Türkiye'yi dış şoklara karşı daha dirençli hâle geldiğini öne süren Yılmaz, “2024 Kasım itibarıyla Türkiye'de toplam istihdam 32 milyon 748 bine ulaşarak işsizlik oranı tek hanelerde kalmaya devam etti. Türkiye'nin CDS risk primi 700 seviyelerinden 260’lara kadar gerileyerek, dış finansman maliyetlerinde 7-8 milyar dolar tasarruf sağladı. Tarımda en büyük yatırımı sulama projelerine yaptık. Böylece tarımsal üretimi artıracak ve gıda fiyatlarını dengeleyecek adımlar attık. Sosyal konut projeleriyle metropollerdeki konut fiyatlarını dengelemeyi ve genç çiftlere öncelik tanıyacak yeni konut modelleri oluşturmayı hedefliyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için Gabar'da petrol üretimimizi artırıyor, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji projeleriyle Türkiye’yi enerji alanında bağımsız hale getirmek için çalışıyoruz” dedi.