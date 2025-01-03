Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, dezenflasyon sürecine yönelik önemli mesajlar verdi.

Yılmaz, "Programımıza duyulan güven neticesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz." diyerek, enflasyonla mücadelede elde edilen ilerlemeyi vurguladı. Temel hedefin, kalıcı sosyal refahı sağlamak olduğunu ifade eden Yılmaz, enflasyonun ana eğilimindeki düşüş trendine dikkat çekti.

Hizmet enflasyonunda iyileşme belirginleşti

Yılmaz, özellikle yılın son çeyreğinde hizmet enflasyonundaki iyileşmenin belirginleştiğini ifade etti. Firmaların fiyatlama davranışlarında net bir iyileşme görüldüğünü belirten Yılmaz, enflasyondaki düşüş eğiliminin devam ettiğini söyledi.

Yılmaz açıklamalarını şöyle sürdürdü;

"Yurt içi üretici fiyatlarındaki ılımlı seyir, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet yönlü baskıyı hafifleterek, temel mallardaki fiyat artışlarını önemli ölçüde zayıflatmaya devam etmektedir.

İç talepte dengelenmeyi amaçladığımız dezenflasyon sürecinde, talep koşulları enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere gelmiştir.

Dezenflasyonun hızı açısından enflasyon beklentilerinin seyri önem arz etmektedir. Önümüzdeki dönemde uygulayacağımız politikalarla enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyi hızlandırarak, dezenflasyon sürecini daha da güçlendireceğiz.

Toplumsal refahı ilerletmek, ekonomide öngörülebilirliği artırmak, kaynakların daha adil ve etkin dağılımını gerçekleştirmek için uyguladığımız ekonomi programımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Para ve maliye politikaları arasındaki güçlü eşgüdümü sağlayan, şeffaf ve öngörülebilir politika adımlarımızın olumlu etkileri ile enflasyonu Program döneminde tek haneli seviyelere indirilerek bu seviyelerde istikrar kazanmasını sağlamayı hedefliyoruz.

Enflasyonun düştüğü, istikrarın pekiştiği bir ortamda temel amacımız kapsayıcı büyüme ile kalıcı sosyal refahı sağlamaktır."

Programımıza duyulan güven neticesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz.



Tüketici fiyatlarındaki aylık yükseliş aralık ayında yüzde 1,03 olarak gerçekleşmiştir. Uyguladığımız politikalar sayesinde 2024 yıl sonu enflasyonu geçen yıla göre 20,4 puan azalarak… — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) January 3, 2025