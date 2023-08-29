Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Pomega Enerji Depolama Teknolojileri AŞ'nin Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa ettiği Lityum İyon Pil Hücresi Giga Fabrikası'nın açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin yeni nesil sanayi politikasının en somut örneğinin milli otomobil Togg olduğunu belirterek, "Togg, paradigma değişimlerine doğru yatırımı yaparak ortaya çıkardığımız lider teknoloji girişimlerimize en iyi örnektir. Önümüzdeki dönemde büyük bir dönüşümün yaşanacağını öngördüğümüz alanlardan biri mobilite. Batarya ve enerji depolama teknolojileri mobilite için kritik öneme sahip. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak, karbon sıfır hedeflerine ulaşmak isteyen ülkeler batarya ve enerji depolama teknolojileri alanında yatırımlarını her geçen gün artırıyorlar. Bugün dünyada batarya üretim kapasitesi 1,3 telewatt saat düzeyindeyken çok değil 7 yıl içinde bu rakamın 7 misline, 9 telewatt saate ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu küresel gelişmeler ülkemizin bu alanda yapacağı yatırımlarla çok büyük kazanımlar elde edebileceğini ortaya koyuyor. Bu alanda farklı markalarla batarya yatırımlarını hızlandırıyor, ülkemizi bölgesel batarya üretim üssü haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu amaca ulaşmak için çeşitli mekanizmalarla, batarya ve enerji depolama teknolojilerinin geliştirilmesini ve üretilmesini destekliyoruz" dedi.



'TESİSTE ÜRETİLECEK PİL HÜCRELERİ İHTİYAÇLARA CEVAP VERECEK'



Bakan Kacır, toplam yatırım tutarı yaklaşık 43 milyar lirayı bulan ve biri bugün açılan fabrika olmak üzere 6 firmayı teşvik sistemi kapsamında desteklediklerini vurgulayarak, "Küresel otomotiv sektöründe önemli paya sahip bir firmamızın da önümüzdeki dönemde batarya fabrikası yatırımı için değerlendirme süreçlerini devam ettirmekte olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak katma değerli üretimin artırılması amacıyla teknoloji odaklı sanayi hamlesi programını hayata geçirdik. Açılışını yaptığımız Pomega Lityum-İyon Pil Hücresi Fabrikası ilk etapta 500 megawatt saatlik kapasite ile faaliyete geçecek. Ama inşallah hızla devam yatırımları tamamlanacak ve bu tesislerde 3 gigawatt saatlik üretim kapasitesine ulaşılacak. Tesiste üretilecek pil hücreleri, batarya paketleri ve enerji depolama sistemleri; enerji şebekelerinden, otomotivden, yenilenebilir enerji santrallerine kadar pek çok alanda ihtiyaçlara cevap verecek" ifadelerini kullandı.



'İTHAL ETTİĞİMİZ ÜRÜNLERİ İÇERİDE ÜRETMELİYİZ'



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, çok üretmenin önemli olduğunu ama katma değeri yüksek bir üretim yapısı oluşturmanın, bilgi ve teknoloji tabanlı bir ekonomi inşa etmenin çok daha kıymetli olduğunu işaret ederek, "Nitelikli, birikimli, girişimci bir insan kaynağınız olduğu zaman katma değeri yüksek bir ekonomiyi de inşa ediyorsunuz. Bu anlamda bu kritik teknolojilerle, nitelikli ve girişimci insan gücümüzün bizleri Türkiye yüzyılında uluslararası alanda çok daha üst seviyeye çıkaracağına yürekten inanıyorum. Geçmişte Kalkınma Bakanlığı da yapmış bir arkadaşınız olarak şunu ifade etmek isterim; tarihimizde, sadece belli bir dönemde değil çok uzun vadeli baktığımızda en önemli kısıtımız cari açık dediğimiz meseledir. Bunu çözmenin yolu da ortada. Kritik alanlarda, enerji başta olmak üzere dışa bağımlılığımızı azaltmamız, yerli ve milli üretimi arttırmamız gerekiyor. Başka türlü cari açığı, sürdürülebilir kalkınmanın önünde bir engel olmaktan çıkaramayız. Bu kısıtı ortadan kaldırmak için mutlaka ve mutlaka daha önce ithal ettiğimiz birtakım ürünleri içeride üretmemiz, ithalatı azaltmamız, diğer yandan da bu üretimi yine ihraç etmemiz, dış dünyaya satmamız gerekiyor. Şu anda hazırlamakta olduğumuz ve yakın bir tarihte toplumla paylaşacağımız Orta Vadeli Programımızın da en temel hedeflerinden biri bu olacaktır. Türkiye'yi her alanda dışa bağımlılıktan uzaklaştırmak, yerli ve milli üretimi artırmak, iç tasarruflarımıza dayalı bir şekilde yatırım hamlelerimizi sürdürmek ve Türkiye'yi çok daha müreffeh dünya ölçeğinde çok daha üst sıralarda bir ülke haline getirmek" diye konuştu.



'BU TİP PROJELERİN HAYATA GEÇMESİNDE KAMU DESTEĞİ ÖNEMLİ'



Bu çerçevede de çeşitli alanlarda hamleler yaptıklarını, savunma sanayinin bunlardan biri olduğunu kaydeden Yılmaz, "Çok başarılı bir model ortaya koymuş durumdayız. Orada da yine kamu özel iş birliğinin ben kritik öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Aslında bu sabah Ekonomik Koordinasyon Kurulumuz vardı. Orada da enerjiyle ilgili yine geniş bir sunum yaptı Enerji Bakanımız. Yol haritamızı tartıştık. Önümüzdeki süreçte enerjide değişen şartlara, teknolojilere, yine dünyadaki iklim değişikliği, yeşil mutabakat gibi gelişmelere bağlı olarak çok önemli inisiyatifler almamız gerekiyor. İşte buradaki tesis bu büyük resmin bir parçası gerçekten. Önemli bir parçası. Bu ve benzer girişimlerle, atılımlarla, hamlelerle bir taraftan ülkemizi hedeflerine taşıyacağız. Diğer taraftan tüm insanlığın sorunu olan iklim değişikliği gibi konularda mutlaka ülkemizi öncü ülkelerden biri haline getireceğiz. Bu tip teknolojilerin, bu tip projelerin hayata geçmesinde kamu desteği önemli. Çünkü riskler yüksek, maliyetler yüksek. Mutlaka burada bir kamunun desteğine ihtiyaç var" dedi.



Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Kacır, fabrika gezisinde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.