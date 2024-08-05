Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Temel öncelik olarak gördüğümüz enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Haziran ile başlayan dezenflasyon süreci hız kesmeden devam ediyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) değişim temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 artış olarak gerçekleşti.

ENAG: Enflasyon yüzde 100,88

TÜİK’ten önce Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (enflasyon) temmuz ayında yüzde 5,91 arttı. Tüketici Fiyat Endeksi’nin (E-TÜFE) son 12 aylık artışı ise yüzde 100,88 olarak gerçekleşti.

Buna göre TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranları ile ENAG’ın açıkladığı enflasyon verileri arasında farklılık ortaya çıktı. Bağımsız akademisyenlerin kuruluşu olarak bilinen ENAG’ın açıkladığı enflasyon oranları TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranından ay bazın yüzde 2,68; yıllık ortalamada yüzde 34,95 daha yüksek çıktı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun haziran ayıyla birlikte düştüğünü dile getirdi. Temmuz ayı yıllık enflasyon oranının yüzde 60 seviyesine yaklaşmasıyla, enflasyonun hızla düştüğünü savunan Yılmaz, “Yıllık tüketici enflasyon oranının ağustos ayında düşük yüzde 50’li düzeye, eylül ayında ise yüzde 50’nin altına gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Temmuz ayında aylık tüketici enflasyonu belirli bazı kalemlerde fiyat ve vergi ayarlamaları neticesinde bir önceki aya göre daha yüksek düzeyde yüzde 3,23 olarak gerçekleşti” ifadelerine yer verdi.

"Haziranda bastırılan enflasyon temmuzda fırladı"

Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde öğretim üyesi Prof. Dr. Aziz Çelik, enflasyonun düştüğüne yönelik söylemleri eleştirdi.

Çelik yaptığı paylaşımda “Enflasyon baz etkisiyle düşüyor masalı! Haziran 2024 resmi enflasyonu: %1,64 Temmuz 2024 resmi enflasyonu: %3,23. Bu nasıl düşüş! İşçiye, memura, emekliye daha az zam yapmak için Haziran'da bastırılan enflasyon Temmuz'da yeniden fırladı!” ifadelerini kullandı.

TÜİK haziran ayı enflasyon oranını yüzde 1,64; yıllık bazda yüzde 71,60 olarak açıklamıştı.

Emekli aylıkları TÜİK'in açıkladığı haziran enflasyonuna göre belirlenmişti