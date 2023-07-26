Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırıların sadece Müslümanlar açısından değil, Avrupa Birliği'nin geleceği açısından da büyük bir tehdit olduğunu ifade etti. Yılmaz, paylaşımında, "Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan sistematik saldırıların tekrar ediliyor olması, İslam düşmanlarının din ve vicdan hürriyetine tahammülü olmadığının en açık göstergesidir. Bu durum sadece Müslümanlar açısından değil, Avrupa Birliği'nin geleceği açısından da büyük bir tehdittir. Yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, Avrupa Birliği’nin geleceğini şekillendirmemelidir. Hangi dine mensup olursak olalım insanlık olarak nefret suçlarına karşı birlik olabilmeli ve işlenen bu tip nefret suçlarına karşı uluslararası hukuk nezdinde ortak bir mücadele zemini oluşturmalıyız. Bu anlamda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısının kabul edilmesini olumlu bir gelişme olarak görüyoruz" dedi.