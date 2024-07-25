Türkiye'de belediyelerin SGK'ya olan prim borçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu borçlarla ilgili önemli bilgiler paylaşarak tartışmaları derinleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Özgür Özel'e yönelik sert ifadeleri, belediyelerin SGK'ya olan borçlarına odaklanılmasına sebep oldu. Özellikle emeklilere olan borçlar ve bu borçların ödenmemesi üzerine yaşanan tartışmalar gündeme damgasını vurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla belediyelerin SGK'ya olan borç durumunu detaylandırdı. En fazla borçlu beş belediyenin tamamının CHP'li olduğunu ve bu borçların toplamının 96 milyar TL'ye ulaştığını belirtti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcunun seçim öncesine göre dramatik bir artış gösterdiğini ifade etti.

Bakan Işıkhan'a göre, Türkiye genelinde belediyelerin SGK'ya olan toplam prim borcu 96 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Bu borcun büyük bir kısmı CHP'li belediyelere ait olup, bu durumun yerel seçimler öncesinde de geçerli olduğu vurgulandı. Bakan Işıkhan, CHP'li belediye başkanlarına emekçilerin alın terinin hakkı olan sigorta primlerini bir an önce ödemeleri çağrısında bulundu. Ayrıca, siyasi polemik yerine veriler ve gerçekler üzerinden meseleyi ele almanın önemine vurgu yaptı.