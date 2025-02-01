Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Atamalar, çeşitli bakanlıklarda yapılan görev değişikliklerini kapsıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıklarında değişiklikler

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Milli Eğitim Bakanlığı'nda önemli bir değişiklik yaşandı. Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş görevden alınırken, yerine Bahameddin Karaköse atandı. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda da bir görev değişikliği yapıldı. Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan görevden alınarak, yeni atama gerçekleştirildi.

İller Bankası ve Elektrik İletim A.Ş.'de yeni isimler

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına Fuat Uzun ve İlker Şadi İşleyen atandı. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 22. Bölge Müdürü Oğuzhan Ayrancı görevden alındı. Bu değişiklikle birlikte sektördeki yönetimsel yapı yeniden şekillendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda 11 yeni atama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Hazine Kontrolörlüklerine 11 yeni isim atandı. Bakanlıkta yapılan bir diğer değişiklikle, 7 Vergi Müfettişi görevden alınırken, yerine yalnızca 1 yeni isim getirildi. Bu değişikliklerin, Bakanlığın verimliliğini artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Bakanlıklarda müfettişlik atamaları

Çeşitli bakanlıklarda müfettişlik ve başmüfettişlik görevlerine atamalar yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 6, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda 47, Sağlık Bakanlığı'nda 3 ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 7 isim müfettişlik ve başmüfettişlik görevlerine atandı. Bu atamalar, ilgili bakanlıkların denetim süreçlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.