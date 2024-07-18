Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yapılan atamalarda Tokat Valiliği'nden Anayasa Mahkemesi üyeliğine kadar birçok önemli pozisyonda değişiklikler gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Tokat Valiliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince İstanbul-Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü atandı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçildi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına Hakkı Susmaz atandı. Başkanlığın Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne ise Bekir Keleş getirildi.

Adli Tıp Kurumunda ise Başkan Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar görevden alındı. Uçar’ın yerine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bensiz atandı.

Bakan yardımcıları değişti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında üst kademe kamu yöneticiliklerinde görevden almalar ve atamalar yapıldı. Karara göre, Bakan Yardımcıları Vedad Gürgen ve Refik Tuzcuoğlu dahil toplamda 9 kişi görevden alındı. Bakan Yardımcılıklarına Ömer Bulut ve Burak Demiralp atandı, toplamda 18 üst düzey yönetici atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, Esra Tuba Aydemir, Ferit Ezeroğlu, Fevzi Ünver, Aynur Genç, Mehmet Karahan ve Ufuk Yılmaz atandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, Müfettiş Mesut Cemil İşler, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, Müfettiş Muhammet Uğur Nuraloğlu, Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine ise Oğuz Serhat Akın atandı.