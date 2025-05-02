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Yaralanan sporculardan ikisinin Almanya, birinin ise Fransa vatandaşı olduğu öğrenildi. Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sporcular ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kazanın, Torbalı Çaybaşı Mahallesi yakınlarındaki İzmir-Aydın Karayolu üzerinde, bölge trafik istasyonu mevkisinde gerçekleştiği bildirildi. Edinilen bilgilere göre, yol çalışmalarının sürdüğü ve zemininde bozulmaların oluştuğu bölgede yarışçılar zincirleme şekilde yere düştü.

60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 6. etabı olan Selçuk-Torbalı-Menderes parkurunda kaza meydana geldi. Torbalı güzergâhında yaşanan kazada 3 bisikletçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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