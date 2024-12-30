Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın organlarında yer alan "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i aradı" iddialarının doğru olmadığını duyurdu.

DMM’den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail yetkilileriyle herhangi bir telefon görüşmesi gerçekleştirmediği belirtildi. Açıklamada, İsrail medyasında yer alan ve Türkiye'nin güvenlik birimleriyle iletişim kurduğu yönündeki iddianın Türkiye’de bazı basın organları tarafından çarpıtılarak "Erdoğan İsrail’i aradı" şeklinde aktarıldığı ifade edildi.

Açıklama şu şekilde:

"Dolayısıyla doğru olmayan bir haber dayanak gösterilerek, yine doğru olmayan başka bir haber üretilmiştir. İsrail'in Gazze'deki soykırım politikaları sonucu, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkiler tamamen kesilmiştir. Bundan sonraki süreçte de ilişkileri geliştirmek adına bir adım atılmamıştır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasının yanında durmaya devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."