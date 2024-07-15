LONDRA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk demokrasisinin nice badireyi atlattığını ve rüştünü 15 Temmuz'da bütün dünyaya ispat ettiğini bildirdi.

Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen "15 Temmuz Türkiye'nin Demokrasi Zaferi Paneli"nin katılımcılarına video mesajla hitap etti.

Fahrettin Altun, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı Türk insanının, demokrasiye, özgürlüğe, bağımsızlık ve geleceğine cesaretle sahip çıktığını vurgulayarak, "Milletimizin her bir ferdi, darbeci Fetullahçı Terör Örgütü'nün ülkemizin geleceğine kasteden girişimine 'dur' demiştir." ifadelerini kullandı.

Hedeflerine ulaşmak için her türlü acımasızlığı yapan FETÖ'ye karşı Türk milletinin iradesine sahip çıkmasının, Türkiye’nin demokratik birikimi ve olgunluğuyla mümkün olduğunu belirten Altun, "Biz şuna inanıyoruz; demokrasimizin gücü ve Türk insanının cesareti sayesinde darbe girişimi bastırılmıştır. Aynı güç ve cesaret, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının er ya da geç hak ettikleri cezayı bulmalarını sağlayacaktır." diye konuştu.

Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türk demokrasisi nice badireyi atlatmış ve rüştünü 15 Temmuz’da bütün dünyaya ispat etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye çalışanlar darbe girişimine gereken tepkiyi göstermedi"

Bazı ülkelerin Türk halkıyla yeterli dayanışmayı göstermediğini aktaran Altun, şunları kaydetti:



"Her fırsatta Türkiye’ye demokrasi dersi vermeye kalkan ülkeler maalesef bu başarı karşısında tutarlı bir tutum sergilemediler. Milletimizle yeteri kadar dayanışma sergilemediler. Darbe girişimine karşı olması gereken şiddetli tepkiyi göstermediler. Darbeci suçlulara sığınma hakkı verdiler. Bu iki yüzlü tutuma, siz kıymetli katılımcıların ve demokrasi ve özgürlüklere inanan tüm insanların bir kez daha dikkatini çekmek istiyorum."

Altun, yüz yıl önce Kurtuluş Savaşı’nın dünyanın farklı yerlerindeki sömürge toplumlarına bağımsızlık için ilham verdiğine değinerek, "Bu yüzyılda ise 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin bastırılması halklara ilham veriyor. Geçtiğimiz günlerde Bolivya’daki darbe girişiminin bastırılma şekli bize bu gerçeği gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Dolayısıyla, demokrasiyi tehdit eden FETÖ gibi yapılara arka çıkan ülkelerin değil, demokratik birikimi ve olgunluğu, darbeleri bastırmadaki başarısıyla Türkiye’nin örnek alındığının altını çizen Altun, şöyle devam etti:

"15 Temmuz’da vatan için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli konuşmacılara ve katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün burada yapılacak konuşma ve müzakerelerin, dünyamızın daha adil ve özgür olmasına katkıda bulunmasını dilerim."