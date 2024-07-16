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"Azerbaycan'ın Sırları" kitabında, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği ile Azerbaycan kültürü anlatılıyor.

İşbilir, ziyarette, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un imzaladığı "Azerbaycan'ın Sırları" kitabını Hacıyev'e takdim etti. Kitabı inceleyen Hacıyev, Altun'a ve İşbilir'e teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı (AA) Asya Kafkasya Haberleri Müdürü Tolga Özgenç'in de hazır bulunduğu ziyarette, Türkiye ile Azerbaycan arasında medya alanındaki ilişkiler müzakere edildi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Cihangir İşbilir , Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev'i ziyaret etti.

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