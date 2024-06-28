Gazeteci yazar Mesut Demir 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerin ardından değişim rüzgarlarının estiği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne ilişkin kulis bilgilerini ve değişimin Bursa'da yaratacağı etkisini kaleme aldı.BURSA (İGFA) – İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir’in yazısı…

Yerel seçim sonrası AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde beklenen değişim rüzgarları başladı.

AK Parti’deki değişimin aşağıdan başlaması, formalite değişim olarak yorumlanıyor kulislerde…

Nitekim…

AK Parti’nin üst kademesinde yapılması gereken değişim için bir sinyal halen daha görülemedi.

Yerel seçimlerde AK Parti’nin aldığı mağlubiyetin faturası il başkanlarına çıkarılmak isteniyor.

Halbuki, yerel seçimlerin faturası AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz başta olmak üzere MYK ve MKYK’da değişimle olmalıydı.

Bu isimler koltuklarında otururken yapılan il başkanı atamaları, göstermelik değişimin ötesine geçmiyor.

Kabine de aynı şekilde…

Yıllardır bakanlık yapmış bir ismi İstanbul adayı olarak gösteriliyor. Yaptığı gaflar ve acemice davranışlar nedeniyle Ekrem İmamoğlu’na büyük farkla kaybedilmiş bir seçim sonrası Murat Kurum başta olmak üzere Efkan Ala, Erkan Kandemir ve Yusuf Ziya Yılmaz’a oklar çevrilmişti.

Yerel seçim sürecinde aday belirlemede, sahte anketler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne konularak yanlış adaylarla yola çıkılması sağlandı.

Emeklilerin tepkisi hesaba katılmadığı için “Kimi koyarsak kazanır” mantığında hareket edildi.

AK Parti’de Erkan Kandemir’in Bursa’da bir milletvekili ile yaptığı gizli ortaklık ile birlikte aday belirleme sürecinin nasıl etkilediği de kulislerde konuşuluyor.

Anketlerde memnuniyet oranı yüzde 30’larda olan Alinur Aktaş’ın memnuniyet oranı yüzde 70 gibi gösterilerek yeniden aday gösterilmesinin sağlanması, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’na karşı kazanabilecek tek aday eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ya da Mehmet Tevfik Göksu isimleri varken, siyaset tecrübesi olmayan Murat Kurum’un aday gösterilmesi de arka planda neler yaşandığını gözler önüne seriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yanlış bilgilerle yönlendirip ardından seçim mağlubiyetini “Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zam yapsaydı kazanırdık” eleştirileri gelmişti parti içerisindeki isimlerden…

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, seçim sonrası partisine tepkisini vermişti.

3-5 kişinin yönettiği AK Parti’nin yüzde 45’in üzerinde olan oy oranları bugün yüzde 30’un altına düşmüşse, bunun sorumlularının görevden alınmasını bekliyor AK Parti seçmeni…

Bundan sonra ne olacak AK Parti’de?

Bazı il başkanları görevden alınıp yerine bazı isimler il başkanı olarak atanıyor. Bu atamaları kim yapıyor ya da yaptırıyor?

Yerel seçimlerde başarısız olan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz…

Kabinede de değişim rüzgarları esiyor.

Kulislere göre, son 2 yılda başarısız olan, İŞKUR başta olmak üzere Bakanlığa bağlı bazı birimlerin zarar görmesini sağlayan, emekliler ve asgari ücret konusunda başarısız olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sağlıkta özellikle randevu sisteminin çökerten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iş dünyasının beklentilerini karşılayamayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çiftçinin sorunlarında çözüm üretemeyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, fahiş fiyatların denetimin yetersiz kalan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TFF ve spor olayları ile ilgili müdahil olmayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, turizm konusundaki sorunları çözemeyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un değişimini bekliyor Ankara kulisleri…

Hatta…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın istifa ettiği ileri sürülüyor.

Bursa bu değişimlerden nasibini alabilecek mi?

Bakanlık ile ilgili isimleri geçen isimler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için Hakan Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için İbrahim Burkay, Sağlık Bakanlığı için Mustafa Esgin isimleri konuşuluyor.

Bakalım AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde önümüzdeki günlerde ne gibi değişimler olacak?

Sağlıklı ve esen kalın…