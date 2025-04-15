Kabine bugün Beştepe'de toplanıyor. Gündemde İmralı süreci, Gazze, Suriye ve Antalya Diplomasi Forumu var.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Kritik Gündemle Toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 15.00’te Beştepe’de toplanacak. Toplantının, 10 Nisan’da gerçekleşen DEM Parti - Erdoğan görüşmesinin ardından yapılacak ilk Kabine toplantısı olması dikkat çekiyor.

Gündemde neler var?

Toplantının ana gündem maddeleri arasında şunların yer alması bekleniyor:

İmralı süreci:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından 22 Ekim'de başlatılan süreç, 27 Şubat’ta Abdullah Öcalan’ın silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı ile yeni bir aşamaya geçmişti. Bu başlık Kabine’nin ana gündemlerinden biri olacak.

Gazze ve İsrail

İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırılarının dış politika ayağında detaylı şekilde masaya yatırılması bekleniyor.

Suriye’deki son gelişmeler

YPG’nin İmralı süreciyle bağlantılı tutumu ve bölgedeki son askeri/siyasi hareketlilik değerlendirilecek.

Antalya Diplomasi Forumu

Hafta sonu gerçekleşen Antalya Diplomasi Forumu’nun dış politika yansımaları ve uluslararası diplomatik temaslar da ele alınacak.

DEM - Erdoğan görüşmesinin yankıları sürüyor

10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasında gerçekleşen görüşmenin ardından, Sırrı Süreyya Önder, toplantının “olumlu” geçtiğini açıklamıştı. Bu görüşmenin ardından yapılacak ilk Kabine toplantısında İmralı süreci, Öcalan’ın çağrıları ve örgütün bundan sonraki pozisyonunun detaylıca görüşülmesi bekleniyor.