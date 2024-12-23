Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde saat 15.30’da başlayan Kabine Toplantısı’nın en önemli gündem maddesi, milyonları yakından ilgilendiren asgari ücret artışı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, yapılması planlanan zam oranlarıyla ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

Ana gündem asgari ücret

Geçtiğimiz hafta Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez bir araya gelmiş, ancak işveren kesimi herhangi bir rakam açıklamamıştı. Türk-İş ise asgari ücretin 29 bin 583 lira olması gerektiğini kamuoyuna duyurdu. Bu toplantıdan çıkacak kararlar, işçi ve işverenlerin dikkatle takip ettiği gelişmeler arasında yer alıyor.

Suriye gündemi de masada

Toplantının diğer önemli başlıklarından biri ise Suriye’deki son durum. Terör örgütü PKK/YPG’nin kontrol ettiği bölgelerle ilgili yeni politikaların ele alınması ve bu konuda atılacak adımların belirlenmesi bekleniyor. Ayrıca, Suriye’de kurulan yeni hükümetle ilişkilere dair stratejiler ve Suriyeli mültecilerin güvenli dönüşüne yönelik çalışmalar da değerlendirilecek.