Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yoğun bir gündemle toplanıyor. Toplantının ana başlıkları arasında İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin detayları, Suriye’nin yeni yönetimiyle iş birliği, terörle mücadele ve ekonomideki son durum yer alacak.

Gazze'ye yönelik insani ve stratejik destek adımları masada

Kabine toplantısında, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının sahadaki etkileri detaylı bir şekilde değerlendirilecek. Türkiye'nin Gazze halkına yönelik insani ve stratejik destek adımları da masada olacak. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi için uluslararası arenada Türkiye’nin atacağı adımlar görüşülecek.

Yeni Suriye dönemi ve Türkiye-Suriye iş birliği

Geçtiğimiz hafta Suriye’nin yeni yönetiminden Türkiye’ye yapılan ilk resmi ziyaret, toplantının önemli başlıklarından biri olacak. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani’nin Ankara ziyaretinde ele alınan güvenlik, sınır yönetimi ve iş birliği konuları toplantıda detaylandırılacak. Bu bağlamda Ankara-Şam hattındaki iş birliği olanakları ve bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

"Terörsüz Türkiye" hedefi

Kabine toplantısında, terörle mücadelede gelinen son nokta ve operasyonların devamlılığı ele alınacak. Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda alınacak yeni kararlar ve bölgesel güvenlik stratejileri tartışılacak.

Ayrıca, ekonomiye dair gelişmeler de gündemin önemli maddeleri arasında yer alıyor. Enflasyonla mücadele, yatırım politikaları ve iş gücü piyasasına dair yeni adımların görüşülmesi bekleniyor.