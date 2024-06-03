umhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından yoğun bir gündemle yarın Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantıda, sokak köpekleri, Kurban Bayramı tatili süresi ve emekli bayram ikramiyesi konuları ele alınacak.

Sokak Köpekleri Konusu Masada

Toplantının ana gündem maddelerinden biri, son dönemde artan sokak köpekleri ile ilgili sorunlar olacak. Özellikle büyükşehirlerde yaşanan sokak köpekleriyle ilgili sıkıntılar ve bu konuda alınacak önlemler üzerinde durulacak. Belediyelerle işbirliği yapılarak sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için yeni stratejiler geliştirilmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı Tatili ve Emekli İkramiyesi Artışı

Kabine toplantısında ayrıca, yaklaşan Kurban Bayramı tatili süresinin 9 güne uzatılması konusu da görüşülecek. Turizm sektörü ve vatandaşların talepleri doğrultusunda, tatilin uzatılması kararı verilebilir. Bunun yanı sıra, emeklilere yönelik 3 bin lira olan bayram ikramiyesinin artırılması da gündemde. Emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla yapılacak bu artışın detayları, toplantıda karara bağlanacak.

Hükûmetin Bir Yıllık Performansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, hükümetin bir yıllık performansını değerlendiren bir açıklama yapması bekleniyor. Bu açıklamada, ekonomik ve sosyal alanlarda yapılan çalışmalar ve elde edilen başarılar kamuoyuyla paylaşılacak. Ayrıca, önümüzdeki dönem için hedeflenen projeler ve reformlar da gündeme gelecek.

Kamuda Tasarruf Tedbirleri

Türkiye gazetesinin haberine göre, kamuda uygulanacak yeni tasarruf tedbirleri de toplantının önemli konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan tedbirlerin yansımaları değerlendirilecek ve ek tasarruf önlemleri belirlenecek. Bu kapsamda, kamu harcamalarının daha verimli kullanılması ve israfın önlenmesi hedefleniyor.

Uluslararası Temaslar

Erdoğan’ın 13 Haziran’da Madrid, 14 Haziran’da Roma’da gerçekleştirmesi beklenen uluslararası temaslar da kabine toplantısının gündeminde yer alacak.