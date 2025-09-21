Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21-25 Eylül tarihleri arasında ABD’ye yapacağı ziyaret dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Vekalet durumu, Resmi Gazete’de yayımlanan tezkere ile resmi olarak duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti süresince Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106’ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Tezkere ile belirtilen tarihlerde Erdoğan’ın dönüşüne kadar Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı görevini devralacak.

Tezkere Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığına vekalet edilmesine dair tezkere, 21 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Erdoğan’ın yurt dışında bulunduğu dönemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı yetkilerine sahip olacak.