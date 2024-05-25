Libya Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Güven Begeç, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne ise Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Burak Akçapar atandı.

Ayrıca, Adli Tıp Kurumunda Başkan Yardımcılığı görevine Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Yusuf Atan getirildi. Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Üyeliğine Doçent Doktor Yalçın Avcı, Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Üyeliğine ise Uzman Doktor Mustafa Bilal Ceylan atanırken, Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Göz Hastalıkları Üyeliği'ne İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Akif Özdamar görevlendirildi.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na Hakkı Alp, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'ne Bedri Sinan Gül, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'ne ise Sezayi Köse atanırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne Taner Beyoğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne ise Muharrem Eliş atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda ise Bakanlık Sanayi Genel Müdür Yardımcıları Ali Murat Sürekli, Ömer Bilen ve Serkan Çelik görevden alındı. Boşalan müdür yardımcılıklarına ise Elif Tuğçe Çınar, Ümit Yasin Güven ve İsmail Musab Gülaçar atandı.

Son olarak, Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliğine Profesör Doktor Derviş Karaboğa, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Musa Kazım Arıcan, Başkent Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Hakan Özkardeş, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Zafer Asım Kaplancıklı, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Ersoy Kocabıçak, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Mustafa Ege Yazgan, İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Şeyma Aydınoğlu ve İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Mustafa Kara atandı.