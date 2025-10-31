Karşıyaka Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği U-12 Futbol Turnuvası büyük coşkuyla tamamlandı. 14 takımın katıldığı turnuvada dostluk kazandı. Başkan Yıldız Ünsal, “Sağlıklı bir nesil Cumhuriyetimizin teminatıdır” dedi.

Karşıyaka’nın minik yıldızları sahaya çıktı

Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle büyüten Karşıyaka Belediyesi, geleceğin futbol yıldızlarını sahada buluşturdu.

Karşıyaka Amatör Futbol Kulüpleri Derneği iş birliğiyle düzenlenen U-12 Futbol Turnuvası, dostluk ve centilmenlik içinde tamamlandı.

14 takımlı Cumhuriyet Kupası büyük coşkuyla tamamlandı

Hasan Türker Futbol Sahası’nda gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası U-12 Futbol Turnuvası, iki gün boyunca süren 90 maçla adeta bir şölen havasında geçti.

Turnuvaya Atakent 1923, Yamaçgücü, Fikri Altay, Karşıyaka Yalı, Tellibahçe, Demirköprü, Karagöl, Mavişehir 79 Yıldız, İzmir Deniz, Şemikler, Dedebaşı, Kültür, Nergis ve Deniz Spor Kulüpleri katıldı.

Maçları izleyen aileler ve mahalle sakinleri, minik sporcuların heyecanına ortak oldu.

Turnuva sonunda Atakent 1923 Gençlik ve Spor Kulübü şampiyon olurken, Yamaçgücü Spor Kulübü ikinci, Fikri Altay Spor Kulübü üçüncü, Karşıyaka Yalı Spor Kulübü dördüncü sırada yer aldı.

Düzenlenen törende dereceye girenlere kupa, tüm katılımcılara madalya verildi.

Başkan Ünsal: “Sağlıklı bir nesil Cumhuriyetin teminatıdır”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, turnuvaya katılan çocuklara ve emek veren herkese teşekkür ederek şunları söyledi: