İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılı anısına düzenlediği U-12 Cumhuriyet Kupası futbol turnuvasının üçüncü etabı tamamlandı. 8 takım ve 150 sporcu, İzmir'in gençlik ve spor kültürüne katkı sağlamak amacıyla sahaya çıktı. Etap, sadece rekabetin değil, takımlar arasındaki dostane atmosferin de ön planda olduğu bir organizasyon olarak kayıtlara geçti.

Genç yıldızlar sahada

Bu yılki Cumhuriyet Kupası, ilk etapta amatör kulüplerin, ikinci etapta ise profesyonel kulüp takımlarının yer aldığı bir organizasyon olarak dikkat çekiyor. Üçüncü etapta, Aliağa Futbol Kulübü, Altay, Altınordu, 1923 Alsancak, Karşıyaka, Menderes Belediyespor, Sakinşehir Seferihisarspor ve Urla Belediyespor gibi köklü takımların mücadele ettiği turnuva, 11 Ocak Cumartesi günü 100. Yıl Özdere Gençlik ve Spor Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

Altınordu şampiyon oldu

Yarı finalistlerin karşı karşıya geldiği bu etapta şampiyonluğu Altınordu kazandı. Ancak turnuvanın en önemli yanı, genç futbolcuların gösterdiği centilmence mücadele ve fair play anlayışı oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu tür etkinliklerle sporun sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal ve kültürel anlamda da birleştirici gücünü vurguluyor.

Dostluk ve kardeşlik öne çıktı

Turnuvada öne çıkan bir diğer unsur ise sporun birleştirici gücünün sahada sergilendiği dostça rekabet oldu. Profesyonel kulüplerin geleceği olan genç futbolcular, centilmence mücadele ederek, sporun kardeşlik ve hoşgörüye dayalı ruhunu izleyicilere hissettirdi.