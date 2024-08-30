Haber Ekspres Gazetesi’nden Burcu Yanar’ın haberine göre, İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları coşkuyla başladı. Sabah erken saatlerde başlayan kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından etkinliklerle devam etti.

Kutlamalara Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay katılım gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama metninde şu ifadeler yer aldı: “Bugün büyük zaferin 102. Yıldönümünü heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum. Cumhuriyetin ilanına giden yol ardına kadar açılmıştır Türk milleti bağımsız olarak yaşamaktan asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Milletimizin fedakarlığı sayesinde kazanılan bu zafer bizlere önderlik etmektedir. Gazze başta olmak üzere zulüm ve çatışmaları durdurmak için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bugün dünden daha güçlüyüz yarın çok daha güçlü olacağız. Büyük zaferin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anıyorum.”

Mali Yüzbaşı Yusuf Eldemir, Büyük zaferin 102. Yılında büyük bir heyecan yaşadıklarını belirterek, “Türk milletinin aziz yurduna ve bağımsızlığına kast eden düşmanlara karşı bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş ve gerçekleştirilmiştir. İşgal güçleri girdikleri her yerde kadın, yaşlı, çocuk demeden herkese işkence zulüm ve hakaretlerde bulunmuşlardır. Bu ortamda Atatürk ve silah arkadaşları ‘Ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla aydınlığa giden yolu aralamışlardır. Türk kuvvetleri düşmana hiç beklemediği bir yerden taarruza geçerek 30 Ağustos’ta düşman kuvvetlerinin büyük bir bölümü imha etmiştir. Ardından 9 Eylül’de düşman denize dökülmüştür. Türkler Mohaç Meydan Muharebesinden yüzyıllar sonra yine büyük bir zafer kazanmıştır. 30 Ağustos Zaferi Türk ordusuna armağan edilmiştir. Bölgede ve dünyada barışa katkıda bulunmak için güçlü ve dinamik personeliyle düşmanların korkulu rüyası olmaya devam etmektedir” dedi.