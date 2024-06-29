HABER EKSPRES - AKİF ÇAYIR

İzmir Barosunda, gelecek ekim ayında yapacağı Yönetim Kurulu Başkanı seçimi için hareketlilik başladı. 12 binden fazla avukatın üyesi olduğu İzmir Barosunda yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu ile Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu yarışacak.

Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu, önceki gün yaptığı oylama ile seçimlerde aday olacak ismi belirledi. İzmir Adliyesi’nde yapılan seçim sonuçlarına adaylardan Avukat Sercan Altunordu, oyların yüzde 65’ini alarak Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu’nun başkan adayı oldu. Seçimde Avukat Hüseyin Pehlivan oyların yüzde 22’sini, Avukat Cemil Öz oyların yüzde 13’ünü aldı.

Birlik, beraberlik içinde bir aday belirleme seçim süreci atlattıklarını söyleyen Sercan Altunordu, “Daha en başta kim seçilirse seçilsin destekleme kararı almıştık. Ben seçildim. Arkadaşlarımın beni destekleyeceğinden eminim. Tersi olsa ben destekleyecektim. Bu aşamadan sonra önümüzde bir grup toplantısı var. O toplantıda projelerimizi belirleyeceğiz.

"Meslektaşlarımın ofis ihtiyaçlarına yönelik bir projemiz olacak”

Meslektaşlarının barodan iyi bir hizmet alamadığını dile getiren Altınordu, başkanlığa seçilmesi hâlinde neleri değiştireceğini anlattı. “Genç arkadaşlar mesleğe başlarken özellikle son yıllar da ekonominin bozulmasının da etkisiyle büyük zorluklarla başlıyor. Bu yüzden genç meslektaşlarımın ofis ihtiyaçlarına yönelik bir projemiz olacak” diyen Altınordu, genç meslektaşlara kazanç kapıları sağlayacaklarını, stajyer avukatların gelir elde etmesine yönelik projeler geliştireceklerini ifade etti.

"Seçime katılım yeterli"

Seçime ilişkin bilgi veren Hüseyin Pehlivan, İzmir Barosunda ilk defa elektronik oylama yapıldığını söyledi. Katılımı normal olarak değerlendiren Pehlivan, şunları söyledi:

“Diğer grupların yaptığı seçimlere baktığımızda onlar yönetim kurulu adaylarını da ön seçimle belirlediler. Bu şu anlama gelir: Yönetim kurulu adaylarının da oy potansiyellerini ön seçime yansıtmaları anlamına gelir. Yani siz beni başkan adayı olarak tercih etmeyebilirsiniz yönetim kurulundaki üye adaylarına oy verebilirsiniz. Ama bizde öyle bir durum yok. Biz sadece başkan adayımızı seçtiğimiz için 10 yönetim kurulu üyesi de seçseydik, belki bugünkü rakam beşe katlanırdı. O yüzden bizim için katılım yeterli.”