Tarih, direnenlerin hikayesiyle yazılır. Bazı isimler vardır ki, sadece bir insanın değil, bir milletin sembolü olur.

Kubilay işte böyle bir isimdir. Onun, öğretmenlikten devrim şehitliğine uzanan o kısacık ama onurlu yolu, bugün cumhuriyetin teminatı olan hepimize ışık tutar.

94 yıl önce Menemen’de, Cumhuriyetimizin ayakta kalması için öğretmen Kubilay ve iki kahraman bekçi, devrimlerin karşısında durmaya cüret eden gericiliğin karanlık planlarına karşı dikilmişlerdi.

Ellerinde ay yıldızlı bayrak, yüreklerinde Atatürk devrimlerine olan inançla saf tutmuşlardı. Karşılarında ise şeriat bayrağı sallayan, cumhuriyet düşmanlığını bayraklaştıran gözü dönmüş bir çete vardı.

Kubilay’ın kararlılığı, onların kurşunlarından daha keskindi. Yarasına rağmen teslim olmadı; vatan toprağında bir direniş abidesi gibi ayakta durdu. Ancak bu çete, insanlık sınırlarını aşan bir vahşetle, Kubilay’ın başını kesip sokaklarda dolaştırdı. Bu canavarlık, onların cumhuriyete karşı duyduğu düşmanlığı simgelese de, aslında Kubilay’ın başıyla bile baş eğmeyen bir milletin duruşunu tüm dünyaya ilan etti.

Atatürk, Kubilay’ın şehadetine ilişkin mesajında “Kubilay’ın temiz kanı ile cumhuriyet hayatiyetini tazelemiş ve kuvvetlenmiş olacaktır” diyordu.

Bu söz, sadece bir yas mesajı değil, bir mücadele manifestosuydu. Cumhuriyet, kendini var edenlere olan borcunu, her geçen gün daha güçlü, daha ileri bir Türkiye inşa ederek ödeyecektir.

Bugün, Kubilay ve silah arkadaşları gibi kahramanlarımızı anarken, bir soruyu da kendimize sormalıyız: Biz, bu uğurda can verenlerin hatırasına layık mıyız? Atatürk’ün gösterdiği hedeflere ulaşmak için ne kadar çaba sarf ediyoruz? Cumhuriyeti korumak sadece bir bayram konuşmasıyla değil, onun değerlerini yaşatarak mümkündür.

Kubilay’ın mücadelesi, “baş veririz ama boyun eğmeyiz” diyen bir halkın hikayesidir. Bu hikaye, bize umudu, direnci ve kararlılığı miras bırakmıştır. Bugün Kubilay’ın anısını yaşatmak, onun baş eğmeyen duruşunu sürdürmekle mümkündür.

Kubilaylar asla unutulmaz. Onlar bizim yolumuzu aydınlatan meşalelerdir. Biz, bu meşaleyi söndürmeye çalışanlara inat, daha da gür bir alevle geleceğe taşımaya ant içmeliyiz.

Çünkü Kubilaylar, bu milletin cumhuriyet ışığını hep diri tutacaktır.

GÜNÜN SÖZÜ

Kubilaylar, yolumuzu aydınlatan meşalelerdir