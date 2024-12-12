Türkiye’nin aydınlanma ve çağdaşlaşma mücadelesinin önemli simgelerinden biri olan Prof. Dr. Türkan Saylan, 89. doğum gününde İzmir’de düzenlenecek anlamlı bir etkinlikle anılacak. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi’nin organize ettiği gece, Saylan’ın değerlerini ve bıraktığı izleri bir kez daha hatırlatacak.

Aydınlık bir gece

Etkinlik, ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkan Saylan’ın yol arkadaşı Prof. Dr. Filiz Meriçli ile ÇYDD İzmir Şube Başkanı Onur Ertürkan’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak. Ardından usta yapımcı ve yönetmen Nebil Özgentürk’ün katılımıyla “Türkan Belgeseli” izleyiciyle buluşacak. Özgentürk, söyleşisinde Saylan’ın yaşamını ve mücadelesini detaylarıyla aktaracak.

Türkülerle anma

Geceye anlam katan bir diğer etkinlik ise sanatçı Yunus Kırılmış’ın seslendireceği türküler olacak. Kırılmış, Saylan’ın ideallerini ve mücadele ruhunu, müzikle buluşturarak katılımcılara duygu dolu anlar yaşatacak.

Etkinlik detayları

Tarih: 13 Aralık 2024 Cuma günü saat 19:30'da

Yer: İzmir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Konferans Salonu, Alsancak

Türkan Saylan’ın aydınlık yüzünü ve ideallerini yaşatmak için düzenlenen bu özel geceye tüm halkımız ve basın mensupları davetlidir.