Marmaris'te, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline Halk Protestosu" başlıklı bir eylem gerçekleşti.

Protesto, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gelecek eğitim yılında uygulamayı planladığı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne karşı yapıldı. Eğitim-Sen Sendikası Marmaris temsilciliği öncülüğünde düzenlenen bu protestoya, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri de destek verdi. Eylem, Marmaris Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Eylemde, yeni eğitim modelinin "Atatürk ve Laiklik karşıtı" olduğu iddia edildi ve bu iddiaya karşı çıkıldı. Protestocular, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin Cumhuriyetin temel kazanımlarını tehlikeye attığını ve eğitim sisteminin özünü yok ettiğini dile getirdiler. Eğitim-Sen Sendikası üyesi öğretmen Çiğdem Çetin, eğitim sisteminin zaten zor durumda olduğunu ve yeni müfredat modelinin bu durumu daha da kötüleştireceğini ifade etti.

Çetin'in açıklamalarında, "Yirmi iki yıllık iktidarın sistemli çabalarıyla zaten can çekişmekte olan eğitim sistemimiz, yeni müfredat modeli nedeniyle tamamen ölmüştür" sözleri dikkat çekti. Ayrıca, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin tarihi geriye götüren bir yapıya sahip olduğu ve Cumhuriyetin temel değerlerini yok etmeyi amaçladığı belirtildi.

Protesto eylemi sırasında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim politikalarını eleştiren sloganlar atıldı ve talepler dile getirildi. Ayrıca, protestoya katılan vatandaşlara, eğitim modelinin ruhuna lokma dağıtıldı. Bu simgesel eylem, eğitim sistemindeki değişikliklere karşı toplumsal tepkinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Protesto sonrasında, eğitim alanında yapılacak değişiklikler konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve iktidarın üzerindeki baskı artarken, eğitimdeki ideolojik ve pedagojik tartışmalar da devam etmekte. Bu eylem, eğitim sisteminin geleceği üzerine yapılan tartışmaların bir yansıması olarak kabul ediliyor.