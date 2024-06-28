AK Parti Tokat MilletvekiliTBMM Sağlık Komisyon Üyesi Cüneyt Aldemir, TBMM Genel Kurulunda yapmış olduğu konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş mücadelesine dikkat çekti.Nurhan İÇMEZ / TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, 105 yıl önce, 26 Haziran 1919'da Tokat'a gelerek istiklal meşalesini yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemini vurguladı. Konuşmasında, "105 yıl önce bugün, 26 Haziran 1919'da Tokat'a gelerek, istiklal meşalesini yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum," dedi.

Vekil Aldemir, Tokat'ın Kurtuluş Savaşı'ndaki stratejik önemini hatırlatarak, Tokat halkının vatanseverliğini ve milli mücadeledeki direniş ruhunu övgüyle dile getirdi. Tokat'ın, Kurtuluş Savaşı boyunca gösterdiği fedakârlıklarla ulusal bir kahramanlık örneği olduğunu belirtti.

GÜÇLÜ,MÜREFFEH,İTİBARLI TÜRKİYE Aldemir konuşmasında’ ’Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk milletinin azim ve kararlılığıyla ulusal bağımsızlık için verdiği destansı istiklal mücadelesinin sonucu olan cumhuriyetimizin 100'üncü yılına erişmenin coşkusunu birlikte yaşıyoruz. Birçok zorluğu göğüsledik, sayısız engeli aştık. Milletimizin sevgisiyle yıllar geçti, hizmet aşkımız hiç solmadı. Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılında ise rotamız olan Türkiye Yüzyılı doğrultusunda birlik ve beraberlik içinde daha da güçlenerek ülkemizi iyilerin en iyisi, büyüklerin en büyüğü, etkinlerin en etkilisi hâline getireceğiz. Cumhuriyet emanetimiz ve demokrasinin müstesna teminatıdır. Bugün Türkiye demokratik değerleri koruyan, insan haklarına saygı gösteren ve hukukun üstünlüğünü benimseyen güçlü bir cumhuriyettir. Bu değerleri daha da güçlendirme ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğunu taşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü, müreffeh, itibarlı Türkiye...’’ifadelerine yer verdi.