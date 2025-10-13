İzmir’in Kiraz ilçesinde 17 yaşındaki Adem Kaygısız, ailesine ait tarlada çalışırken traktörün arkasına takılı rotovatöre sıkışan çuvalı çıkarmaya çalıştığı sırada kolunu makineye kaptırarak hayatını kaybetti.

Çuvalı çıkarmaya çalışırken kolunu kaptırdı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında İzmir’in Kiraz ilçesine bağlı Olgunlar Mahallesi’nde meydana geldi.

Ailesine ait şalgam tarlasında amcasıyla birlikte çalışan Adem Kaygısız (17), ot temizliği yapmak için 35 BD 039 plakalı traktör ve arkasına takılı toprak işleme makinesi (rotovatör) ile çalışıyordu.

Çalışma esnasında makineye bir çuval sıkıştı. Genç Adem, çuvalı çıkarmaya çalıştığı sırada kolunu makineye kaptırdı. Kısa sürede ağır yaralanan Kaygısız için çevredekiler hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Adem Kaygısız’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaygısız’ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay sırasında tarlada bulunan amcasının, ifadesinde “Çuvalı çıkarmak isterken bir anda makine çalıştı, müdahale edemedik.” dediği öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin iş güvenliği ve makine durumu üzerine detaylı inceleme yaptığı belirtildi.