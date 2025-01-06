Gaziemir Belediyesi’nin iş arayan vatandaşlarla işverenler arasında güçlü bir köprü işlevi gören CV Bank birimi, 2024 yılında büyük bir başarıya imza attı. İşsizlikle mücadelede önemli bir rol üstlenen CV Bank, yıl boyunca bin 35 kişiyi yeni bir işe kavuşturdu.

İş arayanlar için etkili çözüm: CV Bank

CV Bank, iş arayan yurttaşların özgeçmişlerini dijital ortamda kaydederek, bunları İzmir ve çevre illerdeki sanayi kuruluşları ve firmalarla paylaşıyor. İş görüşmeleri, iş arayanlar ve firmalar arasındaki bağlantıyı güçlendirirken, yerel ekonomiye de katkı sağlıyor. 2024 yılında 2 bin 370 kişinin özgeçmişi alınarak 8 bin 189 kez işletmelerle paylaşıldı.

Gaziemir Belediyesi, işsizlikle mücadelede ön planda

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, işsizlikle mücadelenin önemine vurgu yaparak, “2024 yılında CV Bank birimimiz aracılığıyla bin 35 kişiyi iş sahibi yaptık. İş arayan yurttaşlarımızla, iş gücü arayan firmaları bir araya getirerek önemli bir hizmet sunuyoruz” dedi. Başkan Işık, belediyenin CV Bank ile sağladığı bu imkanların, iş arayanlar için büyük bir umut kaynağı olduğunu belirtti.

İş başvurusu ve CV kaydı kolaylaşıyor

Gaziemir Belediyesi’nin CV Bank birimi, vatandaşların iş başvurularını hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmesini sağlıyor. Özgeçmiş oluşturma işlemi, Gaziemir Belediyesi Ana Hizmet Binası ve Sarnıç Hizmet Binası’nda yüz yüze yapılabileceği gibi, çevrim içi sistemler aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, mobil uygulama ve e-belediye üzerinden de başvuru yapılabiliyor.

İletişim ve başvuru detayları

CV Bank’a başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, 0232 999 0251 dahili 5050, 5528 ve 2425 numaralarından iletişime geçebilirler. Sistemdeki mevcut özgeçmişlerini güncellemek ya da yeni bir CV oluşturmak isteyenler için kolay bir platform sunuluyor.