Manisa protokolü, Kurban Bayramı arifesinde Polisevi’nde bayramlaştı. Manisa Valisi Enver Ünlü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Manisa protokol üyeleri katıldı.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji anlaşmalara imza atmaya devam ediyor. Komagene ile de anlaşma imzalayan CW Enerji, anlaşma kapsamında Komagene markasını bünyesinde bulunduran Yörpaş AŞ. ile arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirecek.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, yeni bir anlaşmaya daha imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sektörde en yeni teknolojileri geliştirmeye devam ettiklerini belirten Yılmaz, “Komagene ile de güzel bir anlaşma yaptık. Bu anlaşmaya göre, CW Enerji ile Komagene markasını bünyesinden bulunduran Yörpaş AŞ. ile arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirecek. Firma ile KDV hariç 3.766.000 dolar tutarında sözleşme imzaladık. Hayata geçireceğimiz güneş enerji santrali ile Komagene enerji ihtiyaçlarının önemli bir kısımını sürdürülebilir bir kaynak olan güneş enerjisinden karşılayacak. Anlaşmamız iki firma için de hayırlı olsun” dedi.

Böylesine güzel bir projeye imza atmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını ifade eden Yılmaz, söz konusu projenin 2024 yılının son çeyreği içerisinde tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

FİRMALAR İÇİN BÜYÜK BİR VERİMLİLİK UNSURU

Her bir anlaşma ile ülkemizin yeşil enerji hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunduklarını ifade eden Yılmaz, “Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli, enerji bağımsızlığı açısından oldukça önemli. Biz de çalışmalarımızla ülke ekonomisine katkı sağlama amacındayız. Türkiye’nin her yerinde projeler üretmeye devam ediyoruz. Sürdürülebilir büyüme anlayışı çerçevesinde güneş enerjisinin gücünü firmalarla tanıştırmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Güneşten gelen enerjinin firmalar için büyük bir verimlilik unsuruna dönüştüğüne dikkat çeken Yılmaz, GES ile firmaların enerji maliyetleri düşerken çevresel etkilerinin de azaltıldığını kaydetti.

SEKTÖR ADINA KAZANIMLAR SAĞLAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Güneş enerji santrallerinin aynı zamanda hem enerji tasarrufu sağladığını hem de karbon ayak izini önemli ölçüde azalttığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti: “İleri teknoloji güneş panellerimizle temiz ve sürdürülebilir çevreye katkı sağlamaya devam edeceğiz. Alanında uzman kadromuzla enerjimizi, gücümüzü ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak için harcıyoruz ve bununla gurur duyuyoruz. CW Enerji olarak; ekolojik, sürdürülebilir ve daha yeşil bir dünya için sonsuz güneş enerjisinden daha fazla yararlanarak ülke ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sunmayı ve katma değerli ürünlerimiz ile sektör adına kazanımlar sağlamayı sürdüreceğiz.”

ENERJİ İHTİYACIMIZIN ÖNEMLİ BİR KISMINI GÜNEŞTEN KARŞILAYACAĞIZ

CW Enerji ile yapılan 3,8 Milyon Dolarlık arazi tipi güneş enerjisi santrali imza töreninde konuşan Komagene Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Ceyhun Tekdemir, “Çevreye ve gelecek nesillerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek hepimizin görevi. Bu yatırımla birlikte enerji ihtiyacımızın önemli bir kısmını güneşten karşılayacağız. İmkanlar el verdiğince hep birlikte el ele yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmalıyız.” dedi.