CW Enerji, hayata geçirdiği projelerine bir yenisini daha ekledi. CW Enerji iştiraki olan CW Solar Cell Enerji AŞ tarafından yapılacak olan hücre üretim tesisi yatırımı için yapılan teşvik başvurusu onaylandı.

ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, yeni yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. CW Enerji iştiraki olan CW Solar Cell Enerji AŞ tarafından yapılacak olan ingottan başlamak üzere entegre hücre üretim tesisi yatırımı için yapılan teşvik başvurusu onaylandı.

Yeni yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, yeni bir projeye daha imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kuruldukları günden bu yana sürdürülebilir bir büyüme anlayışı ile çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Sarvan, “CW Enerji olarak en yeni teknolojileri geliştirerek, kullanıcıların enerji ihtiyacına kalıcı çözümler üretme amacındayız. AR-GE Merkezimizde geliştirdiğimiz çalışmalarımız sonucunda günümüzün ihtiyaçlarına göre ürünler üretiyoruz. Bu kapsamda yeni bir yatırım için de çalışmalarımıza başladık” dedi.

CW Enerji iştiraki olan CW Solar Cell Enerji AŞ olarak ingottan başlamak üzere entegre hücre üretim tesisi yatırımını hayata geçireceklerini ifade eden Sarvan, yatırım ile ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapmış oldukları teşvik başvurusunun onaylandığını kaydetti.

Sektöre katkı sağlayacak yeni bir yatırım

Ülke ekonomisine katkı sağlayacak bir yatırıma daha imza attıkları için mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Sarvan, “Yatırıma ilişkin fizibilite çalışması ve finansman görüşmelerimiz devam ediyor. CW Enerji'yi dünyada bir marka haline getirmeyi ve CW Enerji panellerini bir Türk markası olarak tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Adımlarımızı hep bu yönde atmaya özen gösteriyoruz. Bu çerçevede, bünyemize sektöre katkı sağlayacak yeni bir yatırımı daha dahil ettik. Hücre üretim tesisimiz ülkemizin enerji sektöründe sürdürülebilir ve yenilenebilir kaynaklara olan ihtiyacını karşılamada önemli bir adım olacak” diye konuştu.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin her geçen gün arttığına dikkat çeken Sarvan, bu alanda yaptıkları yatırımlarla Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi. Sarvan, bu hedef doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.