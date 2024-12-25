CD Projekt Red’in efsanevi oyunu Cyberpunk 2077, macerasını tamamlamış olsa da karakterleri farklı evrenlerde yolculuklarına devam ediyor. Epic Games, Johnny Silverhand (Keanu Reeves) ve oyunun dişi ana karakteri V’nin Fortnite’a katılacağını duyurdu.

Night City’den Fortnite evrenine

Fortnite’ın mağazasına eklenen Cyberpunk 2077 karakterleri ve onlara ait aksesuarlar, oyuncuların beğenisine sunuldu. Epic Games, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, “Night City'den bazı misafirlerimizi bekliyoruz” mesajıyla crossover etkinliğini duyurdu.

Bu hamle, CD Projekt Red’in gelecekteki projelerinde Unreal Engine kullanma kararının ardından Epic Games ile kurduğu yakın iş birliğinin bir sonucu olarak görülüyor. Hatırlanacağı üzere The Witcher 4'ün Unreal Engine tabanlı ilk fragmanı kısa süre önce The Game Awards’da tanıtılmıştı.

Fortnite’ta daha önce kimler konuk oldu?

Fortnite, daha önce The Witcher evreninden Geralt, Yennefer ve Ciri gibi karakterlere de ev sahipliği yapmıştı. Ayrıca Keanu Reeves’in John Wick karakteri, Zendaya’nın Örümcek Adam ve Dune’daki rolleri, Harrison Ford’un Han Solo ve Indiana Jones olarak oyuna eklenmesi gibi örnekler, Fortnite’ın zengin karakter havuzunu ortaya koyuyor.

Keanu Reeves, Fortnite’a ikinci kez geliyor

Keanu Reeves, Fortnite evrenine yabancı değil. Daha önce John Wick olarak oyunda yer alan ünlü aktör, şimdi Johnny Silverhand olarak Cyberpunk 2077 evreninden Fortnite’a taşınıyor. Bu, Reeves’in Fortnite’a ikinci büyük çıkışı olacak.

Unreal Engine iş birliği güçleniyor

CD Projekt Red’in Unreal Engine teknolojisine geçmesi ve Epic Games ile yakın ilişkiler kurması, bu tür iş birliklerinin gelecekte artabileceğinin sinyallerini veriyor.

Oyunculara yeni deneyimler sunuluyor

Cyberpunk 2077’nin ikonik karakterlerinin Fortnite’a eklenmesi, oyunculara sadece görsel bir şölen değil, aynı zamanda heyecan verici yeni kostümler ve aksesuarlar sunuyor. Bu iş birliği, iki popüler oyunun hayranlarını bir araya getirerek oyun dünyasında büyük yankı uyandıracağa benziyor.