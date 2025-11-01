Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Aydın Şubesi, Cumhuriyet’in ilanının 102. yıl dönümünü anlamlı bir etkinlikle kutladı. ÇYDD Aydın Şube Başkanı Zeliha Aydın ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen Cumhuriyet Balosu, Akarsu Park Düğün Salonunda gerçekleştirildi.

Etkinliğe; CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Efeler İlçe Başkanı Kaan Erçetin, Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Apaydın, ve Germencik Çevre ve Doğa Derneği Sözcüsü Dr. Metin Aydın, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda gönüllü katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla sahneye çıkan konuklar, salonu kırmızı beyaza boyadı. İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı coşkuyu doruğa taşıdı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Aydın Şube Başkan Zeliha Aydın, “Bu gece burada, Cumhuriyetin ışığında laik, çağdaş ve özgür bir Türkiye hayalini paylaşan yüreklerle bir aradayız. Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değildir; Cumhuriyet bir eşitlik sözüdür, Cumhuriyet bir aydınlanma devrimidir,” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “En büyük eserim” diyerek emanet ettiği Cumhuriyetin kadınların, gençlerin ve çocukların eşit ve özgür bireyler olarak var olabilmelerinin teminatı olduğunu vurgulayan Aydın, Türkan Saylan’ın “Her eğitimli kadının bu Cumhuriyete borcu vardır” sözünü hatırlatarak, “Atatürk ilke ve devrimlerini yalnızca benimsemiyor, onları yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Aydın, konuşmasında “Bir gencin eğitimine dokunmanın, bir kız çocuğunun geleceğini değiştirmenin, bir köy okuluna umut olmanın Cumhuriyete hizmet etmek olduğunu biliyoruz. Çünkü bir ülkenin gerçek zenginliği; okuyan, düşünen, sorgulayan gençleridir,” dedi.

Etkinlikte ayrıca, derneğin kuruluşundan bu yana başkanlık yapan Sıdıka Tertemiz Fahlioğulları, Nurten Atalay, Fatma Toto ve Keriman Yılmaz ile derneğe emeği geçen gönüllülere plaket takdim edildi.

Gece, Cumhuriyet pastasının kesilmesi ve alkışlarla “Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın çağdaş yaşam!” sloganlarının yankılandığı coşkulu anlarla son buldu.