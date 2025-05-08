Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi İktisadi İşletmesi tarafından düzenlenen “Kadın ve İzmir” temalı Bahar Kermesi, İzmirli Çağdaş Yaşam dostlarının yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Kadın emeğini, çevresel sürdürülebilirliği ve eğitime desteği odağına alan etkinlik, anlamlı bir sosyal sorumluluk örneği sundu.

“Kadın ve İzmir” temasıyla dayanışma buluşması

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren ÇYDD İzmir Şubesi İktisadi İşletme Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Kaya, “Kadın ve İzmir temalı defilenin de yer aldığı Bahar Kermesimize hoş geldiniz. Kültürlerin harmanlandığı, medeniyetlerin beşiği olan bu güzel kente ‘kadın’ sözcüğü ne de çok yakışıyor. İlklerin kenti İzmir; Anadolu işgalinin ilk kenti, direnişin de... 9 Eylül ile kurtuluşumuzu, kuruluşumuzu taçlandıran bu kent, tıpkı Cumhuriyetimizin bir kadın devrimi olması gibi, sıkı bir kadın kentidir” dedi.

“Ne oldu tüm dünyaya kafa tutarak kurulan, kurtulan Cumhuriyetimize, güzel ülkemize?” diyerek güncel sorunlara dikkat çeken Kaya, İktisadi İşletme’nin faaliyetlerini şu sözlerle özetledi: “Üretim anlayışımız, Dernek tüzüğümüz doğrultusunda ve yasal çerçevede şekillenmektedir. İkinci el giysilerin değerlendirilerek satışından elde edilen gelirle, gençlerin ve çocukların eğitim projelerine destek olmayı; tüketimi azaltarak doğaya katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

“İstanbul Sözleşmesi yaşatır”

“Çağdaş bir toplum ve çağdaş bir ülke olmak yolunda yürüyen bizler, yapılan her çalışmayı hedefimize doğru atılmış bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bugün de bu birlikteliğimiz, bu anlayışla çok kıymetli” diyen Kaya, evrensel insan hakları temelli bir derneğin çalışan kurumu olarak kadın ve çocuk haklarına ve eğitimde fırsat eşitliğine sahip çıkma kararlılığını yineledi. “İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede en kapsamlı sözleşmenin yeniden yürürlüğe girmesi, eşit ve adil bir toplum için en temel adımdır” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda teşekkürlerini ileten Kaya, “Bugünkü buluşmanın arkasında görünmeyen ama hissedilen büyük bir emek, gönüllülük ve dayanışma var. Etkinliğimizi haftalardır özveriyle hazırlayan İktisadi İşletme gönüllülerimize, kadın üreticilerimize, genç modellerimize, halk oyunları ekibimize ve bu atmosferi bizlere sunan Villa Levante ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Bu birliktelik yalnızca bir etkinlik değil; umudu büyüten, çağdaş yaşamı dayanışmayla örerek geleceğe taşıyan bir adımdır. Sevgiyle, inançla, emekle... Hep birlikte daha aydınlık yarınlara” dedi.

Ardından söz alan ÇYDD İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk, “Bugünkü organizasyonun ‘Kadın ve İzmir’ temalı olması çok anlamlı bir buluşmayı mümkün kıldı. Bizler, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tam bağımsızlık ve Cumhuriyet devrimlerini geleceğe taşıma sorumluluğunu üstlenmiş bir sivil toplum örgütüyüz. Aynı zamanda, Atamızı yetiştiren kıymetli kadını, Zübeyde Annemizi İzmir’e emanet etmiş olmasının bizlere duyduğu güvenin ve yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz” dedi.

“Zübeyde Annemiz’in bizlere emanet edilmesi, Atamızın bu topraklara ve bizlere duyduğu inancın simgesidir. Bizler de, Zübeyde Annemizin ruhunun yoldaşlığında; çocuklarımızı ve gençlerimizi Cumhuriyet’in kazanımlarıyla, çağdaş toplum değerleriyle yetiştirme sorumluluğunu taşıyoruz” diyen Tamtürk, ÇYDD’nin eğitim alanındaki katkılarını şu sözlerle aktardı:

“Kurulduğu günden bu yana derneğimiz, 107 bini aşkın ilk ve ortaöğretim, 65 bini aşkın üniversite öğrencisini burs projeleriyle mezun etti. Sadece ÇYDD İzmir Şubesi olarak ise bugüne kadar 20.000 öğrenciye burs desteği sağlayarak eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunduk.”

Çağdaş Etkinlik Merkezleri ve Çocuk Kulüpleri aracılığıyla yürütülen projelere de değinen Tamtürk, “Cumhuriyet bir kadın devrimidir. Biz Çağdaş Yaşamlı Kadınlar başta olmak üzere tüm gönüllüler olarak, aydınlanma yuvalarında dayanışmayı büyüterek çocukların ve gençlerin çağdaş geleceğini birlikte inşa edeceğiz. Bugünkü etkinlik de; ikinci el giysilerin değerlendirilmesiyle çocuk ve gençlerin eğitimine destek için önemli bir katkı sağlarken, israfı önleyen, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunan, kadın emeğini değerini öne çıkaran ve kadının üretim gücünü görünür kılan önemli bir dayanışma örneğidir” dedi.

“Katılımlarıyla dayanışmamıza güç katan, çocukların ve gençlerin eğitimine katkı sunan, onların geleceğine umut olan tüm Çağdaş Yaşam Dostlarımıza iyi ki varsınız!” diyerek konuşmasını tamamladı.

Etkinlik kapsamında, üniversiteli gençler İzmir’in tarihini yansıtan giysilerle bir defile sundular. Ege Üniversitesi Halk Oyunları Bölümü öğrencilerinin sergilediği Kadın Zeybeği ve dans gösterileri büyük beğeni topladı. Kapanışta gençler, kısa süre önce kaybettiğimiz sanatçı Volkan Konak’ın sesinden “İzmir Marşı” eşliğinde kermes ziyaretçilerini selamladı. Tüm katılımcılar coşkuyla marşa eşlik etti.

Gün boyunca süren Bahar Kermesi, hem eğitime destek oldu hem de kadın emeği ve çevresel duyarlılığı görünür kılan bir sosyal sorumluluk örneğine dönüştü.

Kaçıranlar için yeni bir fırsat

ÇYDD İzmir Şubesi İktisadi İşletmesi, 9 Mayıs 2025 Cuma günü, Kıbrıs Şehitleri Caddesi 1471 Sokak No:3, Alsancak/İZMİR adresinde ikinci kermesini gerçekleştirecek.