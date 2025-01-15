Yemek videolarıyla adını geniş kitlelere duyuran ve dünya çapında ün kazanan CZN Burak, son olarak İstanbul'un en gözde semtlerinden Nişantaşı'nda lüks bir dubleks daire satın alarak gündem oldu. Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla sıkça dikkat çeken fenomen, önceki yıllarda aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu açıklamış ve büyük bir tartışma başlatmıştı. Şimdi ise Nişantaşı'ndaki yeni evinin fiyatıyla adından söz ettiriyor.

Dairenin ücreti şaşkınlık yarattı

CZN Burak'ın yeni evi, büyüklüğü ve sunduğu imkanlarla dikkat çekerken, ödediği fiyat ise dudak uçuklattı. Hürriyet'in haberine göre, ünlü fenomen bu lüks dubleks daire için tam 3.5 milyon dolar ödeme yaptı. İddiaya göre, CZN Burak'ın bu yatırıma yaptığı harcama İstanbul'daki birçok ünlü ismin de dikkatini çekti. CZN Burak, son dönemdeki gelirini ve sosyal medya fenomenliğinden elde ettiği kazancını yatırım yaparak değerlendiriyor.